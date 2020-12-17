與張忠謀當鄰居！聯華神通董座灑6.5億入住大直指標豪宅

台積電創辦人張忠謀入住的大直指標性豪宅「西華富邦」又傳新住戶，聯華神通集團董事長苗豐強家族砸下6億5211萬，以「美豐投資」和「美安投資」名義購入該棟4樓2戶、八樓1戶，每坪單價分別為139.6和140萬和150.3萬。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦樓高42樓，成交單價高低樓層價差大，最高單價為39樓的291.95萬，今年最高價為33樓，單價達211萬；住宅的最低樓層就是四樓，因此這次的交易價格，僅較張忠謀配偶張淑芬今年購入用作畫廊之用的四樓戶單價137萬略高，分別為139.6和140萬，而八樓戶單價也和今年七樓交易單價差不多，頗符合今年行情。

▲2020年大直指標性豪宅「西華富邦」交易列表。（圖／台灣房屋提供）

張旭嵐指出，今年不少兩岸三的企業家，積極將資產重新配置，雖然12月起豪宅受信用管制，若以公司法人購住宅第二戶以上，貸款限制五成，不過對於資金充沛的企業主來說，影響不大；以這3筆買賣為例，其中一戶採現金交易，顯示實力雄厚，就算央行實施信用管制後才入手，應不影響資金分配。

張旭嵐表示，多數企業家購屋不只是資產配置，更有買房買鄰的概念，大直近內科，又是許多科技業大老購置豪宅的首選區域，苗家和同為好友的張忠謀家族購入同社區豪宅，頗有親上加親的意味。