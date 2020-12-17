夾自助餐爆衝160元！男結帳嚇壞　內行秒解：真的不能拿

外食族每天最大的煩惱就是「今天午餐（晚餐）要吃啥？」而自助餐的菜色多元，成為許多人飽餐一頓的首選。不過，自助餐的計費方式似乎也常掀起話題，甚至引發爭議。近日一名網友就透露，自己日前夾了「1肉4菜」，竟要價160元，讓他瞬間嚇壞，而內行網友一看菜色後，立刻揭密「關鍵」，直言「真的不能拿」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT八卦板貼出照片並表示，自己日前買了自助餐，只夾了一些滷牛腱跟4樣配菜，包括：番茄炒蛋、芹菜炒香菇、青花椰菜與干絲小炒，結果結帳時竟要價160，讓他瞬間傻眼，便疑惑地複誦一遍「160？」甚至懷疑自己聽錯了。

▲網友在PTT討論自助餐價錢。（圖／翻攝自PTT）

而一旁老闆娘見狀後，則向原PO解釋「牛肉比較貴， 謝謝！」這讓原PO再度滿頭問號，不禁直呼「台中耶，不是台北耶...」

菜色曝光，網友也議論紛紛「100差不多了，爆貴」、「好盤」、「貴死了，100就頂天了好嗎」、「太扯了吧？」「這樣160真的盤，我寧可去吃麥當勞，160可以吃很爽了」。

另還有行家分析，直指左上角的滷牛腱單價較高，「那個是滷牛腱啊！你去單買也是比較貴的」、「牛腱至少60起跳，真的不能夾欸」、「左上角那個是牛肉嗎？」「貴在牛肉吧！其他其中便當菜都可能會有」、「牛肉的確貴，差不多120~140」。（編輯：許苡晴）