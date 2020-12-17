天氣超冷堅持開冷氣！男抖出「原因」全場臉綠：下個月GG
天氣超冷堅持開冷氣！男抖出「原因」全場臉綠：下個月GG
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 10:58:08
最近台灣天氣受到東北季風影響，不僅陰雨綿綿，溫度也一路下滑，冬天即將來臨的意味濃厚，一撇過往12月還要吹冷氣的經驗，不少人都已經不開冷氣，不過，近日卻有網友表示自己現在仍然有在開冷氣，其原因引發不少迴響。
原PO在PTT貼文指出「最近天氣真的變得很冷，外面溫度15、16度的，我都把窗戶關上，然後把冷氣開到25度，室內感覺溫暖很多？還有人會這樣子開的嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「除非是冷暖氣機，不然不可能會變暖啊」、「這樣會更耗電吧...而且會自動轉成送風啊？變更冷」、「你可以直接開暖氣其實」、「這樣只有送風而已吧？」、「冷氣機不能變暖啊，我家是冷暖氣機才有效」、「如果只有送風就沒用啊，下個月帳單你就知道了」。而對於網友以為可以調高冷氣溫度來平衡室內溫度一事，《NOWnews》先前就曾訪問過從事冷氣行業9年的莊師傅，他表示，一般正常情況之下，如果室內溫度是26度冷氣開27度的話，壓縮機並不會啟動，只會呈現送風或者除濕的狀態，除非你買的是冷暖氣機，才會依照你調整的溫度使室內溫度改變，不然冬天就是單開暖氣機即可，以免浪費電。（編輯：張嘉哲）