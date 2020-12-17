蘇偉碩反萊豬被約談該如何自清？網獻「妙計」：保證沒事

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蘇偉碩反萊豬被約談該如何自清？網獻「妙計」：保證沒事

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 11:30:05

▲精神科醫師蘇偉碩因發表反萊豬言論，遭衛福部指控涉犯食安法或社會秩序維護法，要求他25日深夜到警局說明。（圖／翻攝自「蘇偉碩醫師的543」臉書粉專）
▲精神科醫師蘇偉碩因發表反萊豬言論，遭衛福部指控涉犯食安法或社會秩序維護法，要求他25日深夜到警局說明。（圖／翻攝自「蘇偉碩醫師的543」臉書粉專）
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，多次公開發表萊豬就是毒豬的反萊劑言論，在日前接到警察局偵訊通知書，被控違反食品安全衛生管理法，而告發的單位竟是衛福部食藥署，遭質疑是被蔡政府「查水表」。對此，就有網友好奇詢問蘇偉碩被約談當天該帶什麼自清？許多人紛紛獻上「妙計」，建議蘇偉碩醫師記得帶民進黨當年反萊牛萊豬遊行的照片。
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蘇偉碩被約談引發外界熱議，衛福部次長薛瑞元解釋，會告發蘇是因為他散佈不實的訊息，像是「萊克多巴胺會導致自閉症」、「空氣中也會有萊克多巴胺」等等，更強調以後碰到相關案例還是會告發。而蘇偉碩則回應，雖然政府查他水表，仍然無法封住他的嘴巴，呼籲政府不應該壓制人民的言論自由。
蘇偉碩因反萊豬被約談，話題持續在網路延燒。有網友在PTT發文詢問大家，「蘇偉碩被約談那天要帶什麼？」並建議蘇偉碩應該帶萊豬去警局，煎給警察當宵夜。
▲網友詢問蘇偉碩被約談當天該帶什麼去警局？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友詢問蘇偉碩被約談當天該帶什麼去警局？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
而其他網友則紛紛在底下留言回覆說，「警方要求蘇醫生提出有毒證據，帶著蔡英文以前反萊豬的照片就好了」、「2012的時候民進黨立院黨團還力邀他替綠委上課」、「把當年蔡英文反美豬的新聞印出來」、「政治人物才玩變變變，蘇醫師的立場可沒變過」、「帶黨證」、「入黨就沒事惹」、「可憐喔～鳥盡弓藏，兔死狗烹」。（編輯：倪浩軒）
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