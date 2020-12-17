芭蕾舞團再傳確診！陳時中：取消所有演出、足跡都要查

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芭蕾舞團再傳確診！陳時中：取消所有演出、足跡都要查

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-17 11:27:36｜update2020-12-17 11:27:42

▲衛福部長陳時中，今（17）天上午出席台北音響藝術大展。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中，今（17）天上午出席台北音響藝術大展。（圖／記者劉雅文拍攝）
中央流行疫情指揮中心，昨（16）天捎來壞消息，公布國內新增境外移入個案中，其中案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，個案是在居家檢疫結束後自費採檢後確診，為此，指揮中心為求謹慎，昨天將其餘48名團員重新採檢。
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指揮中心指揮官陳時中，今（17）天上午出席台北音響藝術大展，會前接受媒體聯訪時也鬆口表示，芭蕾舞團的團員檢驗報告裡面，還有幾位（確診），現在也展開相關的疫調、旅社的清消。
至於芭蕾無團這樣的藝文團體來台是否造成防疫破口，陳時中解釋，演出有些商演權益，會考慮演出前要檢驗，有問題就停、沒問題就繼續，他強調這回莫斯科芭蕾舞團後續就是不行再演出了，因為其他團員都會變成確診者的接觸者，都要被隔離，不過之前已經傳出舞團團員到處趴趴走，去過百貨公司等公共場所，對於指揮中心會不會公布足跡，陳時中僅回應，相關疫調在進行中。

至於有媒體追問，指揮中心沒有主動暫停表演，昨天的首演是主辦單位自主要求停演，是否比照國內移工相關規定，顯得比較鬆？對此陳時中解釋，因為移工是直接進到家庭裡面，表演是舞台上面表演的，沒有深入到群眾，因此指揮中心沒有要求檢疫完後採檢，移工則是因為有些群聚的風險。

而原先指揮中心沒有強制取消舞團首演，陳時中也被問到，未來國外來台表演會調整相關規定嗎？對此，陳時中表示，演出前一晚相關的檢驗會考慮，但是目前其實芭蕾舞團的確診舞者，驗出的病毒CT值都偏高，顯示病毒濃度越低、體內病毒越少，陳透露，看到報告上一個CT值31，其他都35。
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