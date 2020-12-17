芭蕾舞團再傳確診！陳時中：取消所有演出、足跡都要查

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至於芭蕾無團這樣的藝文團體來台是否造成防疫破口，陳時中解釋，演出有些商演權益，會考慮演出前要檢驗，有問題就停、沒問題就繼續，他強調這回莫斯科芭蕾舞團後續就是不行再演出了，因為其他團員都會變成確診者的接觸者，都要被隔離，不過之前已經傳出舞團團員到處趴趴走，去過百貨公司等公共場所，對於指揮中心會不會公布足跡，陳時中僅回應，相關疫調在進行中。
至於有媒體追問，指揮中心沒有主動暫停表演，昨天的首演是主辦單位自主要求停演，是否比照國內移工相關規定，顯得比較鬆？對此陳時中解釋，因為移工是直接進到家庭裡面，表演是舞台上面表演的，沒有深入到群眾，因此指揮中心沒有要求檢疫完後採檢，移工則是因為有些群聚的風險。
而原先指揮中心沒有強制取消舞團首演，陳時中也被問到，未來國外來台表演會調整相關規定嗎？對此，陳時中表示，演出前一晚相關的檢驗會考慮，但是目前其實芭蕾舞團的確診舞者，驗出的病毒CT值都偏高，顯示病毒濃度越低、體內病毒越少，陳透露，看到報告上一個CT值31，其他都35。
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