反萊豬被約談？國民黨批民進黨把台灣變「查水表共和國」
反萊豬被約談？國民黨批民進黨把台灣變「查水表共和國」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-17 11:38:47
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩因為多次公開發表萊劑對人體有害的言論，遭高雄市警察局要求到案說明，國民黨副祕書長謝龍介、文傳會主委王育敏、副主委黃子哲今天(17)聲援蘇偉碩醫師，譴責蔡英文政府為了執行自己的政策，不惜限制國內學術與言論自由，把台灣變成「查水表共和國」。
王育敏質疑蔡英文政府為了美化進口萊豬政策，竟由衛福部告發專業醫師提出的客觀意見，蔡政府「容不下異己，聽不進異見」製造寒蟬效應，打壓言論自由，已讓台灣逐步走向一言堂的獨裁體制。王育敏說，尤其高雄市三民二分局要求蘇偉碩醫師應於12月25日晚間10時到案說明，這天正好是中華民國行憲紀念日，蔡政府卻在當天深夜「查水表」，令人感到格外諷刺，蔡政府背離我國民主立憲精神，如何還能自稱是「民主進步」黨？
謝龍介表示，其實蘇醫師在馬政府時期也曾批評過萊牛，但馬政府沒有選擇對不同意見「查水表」，反觀民進黨政府對於食安議題採取戒嚴手段，寧可錯殺一萬，也不願錯放一人。他初估台灣人會買美豬的金額大約十億元，建議行政院未來動用預算購買同金額美豬，但不要輸入台灣，直接送給友邦國做公關，甚至可以在港區直接加工做成貢丸，回送給美國小朋友吃，「一樣讓美國人賺錢，維持友誼，但不影響台灣人的健康」。黃子哲認為，民進黨會這樣痛恨蘇偉碩醫師，是因為蘇醫師曾因為萊牛幫民進黨發聲，曾經是「自己人」，但現在蘇偉碩也同樣反對萊豬，所以民進黨「特別痛恨」，加上蘇偉碩也把國民黨之前引用動保團體的「萊豬顫抖影片」放在臉書上，所以得罪民進黨，但民進黨這種親痛仇快的手法，只是把台灣變成 「查水表共和國」。