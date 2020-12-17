俄國舞團、印尼移工確診中央大小眼？柯文哲：平常心就好
俄國舞團、印尼移工確診中央大小眼？柯文哲：平常心就好
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-17 11:35:50
「莫斯科古典芭蕾舞團」昨天（16日）預定在國家戲劇院演出，不過因為有4名舞者新冠肺炎確診而緊急停演。剩下團員目前也正在進行相關篩檢，指揮中心也預計將在今天（17日）下午公布篩檢結果。但外界已盛傳，今天一共新增8例新增案例，其中有4名可能就是舞團成員。而台北市政府方面原本三度向中央建議停辦，但中央卻認為應該續辦，也遭外界以日前印尼移工確診的案例相比，直指中央大小眼。對此台北市長柯文哲今天上午接受訪問時，表示「平常心，感染就是感染，也不是說在印尼人身上或俄國人身上，病毒會變得不一樣」。
柯文哲今天上午到圓山飯店，參與音響大展活動。而會前也被現場媒體訪問，針對俄國舞團確診一事，中央與地方態度不同調，是不是代表當初北市府的建議是對的？對此柯文哲僅平淡表示，這種事情平常心，按照sop走就好，「我也覺得這種事情，專業有專業意見會跟中央建議，還是中央、地方合作就可以」。而現場記者也追問，對比日前印尼移工確診案例，中央針對俄國舞團的態度似乎相對較軟，甚至一度打算讓表演照常進行，是不是有大小眼的情況？對此柯文哲也強調，感染就是感染，不是說在印尼人身上或俄國人身上，病毒會變得不一樣，所以平常心就可以。不過俄國舞團在來台前，有附上陰性的採檢報告，不過現在在隔離時間14天內，又陸續傳出確診案例，記者也詢問柯文哲，是否會對未來的防疫措施有影響？對此柯文哲表示，目前整個疫情在全世界還是非常嚴重，很多人都是在上飛機之前被感染，那時候你做檢查一定是陰性，都還沒發病。「所以目前是這樣，14天內若沒有症狀的話，就算檢查出來是陽性的，一般來說感染力也比較低，但是還是有機會感染。」柯文哲說，「所以照SOP走就好，我倒覺得這樣，大概再大概半年疫苗比較普遍，咬緊牙關撐這半年，不要讓台灣被攻破掉」。