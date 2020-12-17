NBA／喬治提前續約快艇　美媒：相信雷納德也會留下

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NBA／喬治提前續約快艇　美媒：相信雷納德也會留下

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-12-17 11:56:27

▲快艇雙星「可愛」Kawhi Leonard(右)和Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇雙星「可愛」Kawhi Leonard(右)和Paul George，後者提前完成續約，有望讓前者也一同留下。（圖／美聯社／達志影像）
快艇球星Paul George和快艇提前完成4年續約，美國媒體指出，此舉讓搭檔「可愛」Kawhi Leonard也會願意長期留下，後者在下賽季擁有3600萬美元的球員選項，若不執行將成為不受限的自由球員。
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George最快明年休賽季可以成為自由球員，不過表態願意在快艇退役，沒過多久就得償所願，快艇保證執行他2021-2022年賽季價值3540萬美元球員選項外，也再往後以1億9000萬美元代價延長4年期限。
根據《HoopsHype》記者Michael Scotto報導，隨著George續約，有一部分人相信Leonard也會長期留在快艇，後者下賽季擁有3600萬美元的球員選項，如果不執行，他將在2021年夏天成為不受限制的自由球員。
George和Leonard都在上個休賽季加入快艇，前者是和雷霆交易，後者則是自由球員轉隊，今年季後賽儘管雙星個人數據出色，但快艇在次輪取得3比1領先時遭金塊逆轉淘汰，快艇勢必要解決團隊戰力問題，才能讓Leonard願意留下。
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