國民黨聲援：AIT談萊豬措辭不當　應向盧秀燕道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨副祕書長謝龍介表示，AIT的措辭不當，若是一名有歷練的外交官，不應該這樣對市長回應。盧市長是把台中市民，甚至是台灣人擔心萊豬可能影響健康的心聲反映出來，並沒有提出所謂「不實言論」，盧秀燕只是忠實反映台灣人的意見，「我個人認為，他發表這樣的聲明，應該向市長盧秀燕道歉」。謝龍介強調，台灣對美國一向友善，但鄉親對萊豬進口感到哀怨，「不一定要跪下去對美國人卑躬屈膝，這樣台灣人的尊嚴都沒有了」。
文傳會主委王育敏回應，盧秀燕只是真實反應台中市民對萊豬的意見，且全國有七成民意都反對萊豬。國民黨雖然反對萊豬，但不是反對美豬，或是反對美國，因為萊豬在美國市場的比例已經下降到只剩兩成多。她認為，盧秀燕是真實反映台中民意，身為市長應該代表市民向AIT反映，「我想市長的本意就是在這裡」。王育敏說，美方有其立場，是想幫美國商人行銷，但台美雙方交往應該相互尊重，畢竟台灣的多數民意是反對萊豬的，身為市長應該反映。
副主委黃子哲表示，馬政府時期的對外政策就是「親美、友日、和中」，現在還是一樣。國民黨重視台美雙方的關係，但因為萊豬進口，有高達六、七成的台灣民意反對，盧市長適度反映民意並無不妥，就好比經濟部長王美花曾說的，雙方應該將心比心，不應該把這個議題過度渲染，不論是AIT，或是市長盧秀燕，雙方各自表達意見，相互尊重，才是正常應對方式。