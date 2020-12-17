反萊豬遭告發 醫師蘇偉碩「準時到案、請蔡英文當證人」
反萊豬遭告發 醫師蘇偉碩「準時到案、請蔡英文當證人」
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-17 12:11:47｜update2020-12-17 12:23:42
距離含萊克多巴胺的美豬美牛進口剩不到一個月，長年關注萊劑議題的醫師蘇偉碩，多次在公開場合宣導萊劑毒性，並堅決反對人體食用，不過他卻在日前被衛福部告發違反食安法，今（17）日他表示，他說萊劑有毒，而不是說豬肉，並感嘆當年執政黨還是在野黨時候，可以說萊牛就是毒牛，為何今日不能說萊豬是毒豬？他也會聲請傳訊總統蔡英文，請她當證人。
民間反瘦肉精毒豬聯盟今日召開記者會，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩表示，日前他收到警察局偵訊通知書時，還不知道告發他的是衛福部，因為早在十月中他在立法院公聽會時，就把萊劑有毒的相關科學證據寫成小冊子交給衛福部，也附上所有論文，在網路都可以查得到，他相信衛福部可以了解這些證據足以跟美國政府說服，現今證明萊克多巴胺有毒已跟2012年更不一樣。蘇偉碩拿出2012年反萊牛大遊行時，當年是在野黨的民進黨的歷史性照片，指出現任總統蔡英文當年身為民進黨主席，站出來高喊「萊牛就是毒牛」，他反問蔡英文，為何當年可以講萊牛是毒牛，為何今天不能講萊豬是毒豬？他將按照警察局指定的時間準時報到，同時他也會聲請蔡英文擔任證人。
蘇偉碩質疑，他只不過是一個小醫生，不是江洋大盜，需要動用到刑事局來辦案嗎？他說，如果他有違法，大可以直接告發到地檢署，由檢察官來做初步判斷，為什麼要請警政署刑事局再交由地方警察局？
蘇偉碩提到，他多次公開指稱萊劑有害，並不是只豬肉或牛肉有問題，豬肉是無辜的，衛福部卻拿這點來告發他，他想請問衛福部研究他說萊劑有毒，到底是違反食安法哪一條？衛福部應該要保障國民吃得安心，且要有科學原則。
而針對2012年有受民進黨團邀請替綠委們就「萊克多巴胺健康風險」上課，蘇偉碩指出，他確實有受到柯總召邀請，到民進黨立院黨團大會上課，出席的人有大部分目前應該都還在擔任立委，且當年他報告完有多位立委也對他提出的論文給予高度評價，「我和當時的他們站在同一個立場上沒變過，只是他們變了」。