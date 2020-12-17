看好成為下個「護國神山」　台灣3年將再投資百億架3海纜

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看好成為下個「護國神山」　台灣3年將再投資百億架3海纜

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-17 12:15:39

▲位於屏東枋山的枋山海纜衛星通信中心，同時具備衛星通訊、海纜基地站的功能，共有3條海纜在此登陸。（圖／記者賴志昶攝）
▲位於屏東枋山的枋山海纜衛星通信中心，同時具備衛星通訊、海纜基地站的功能，共有3條海纜在此登陸。（圖／記者賴志昶攝）
隨著中美對抗加劇，Google日前傳出，原定設置於香港的海底電纜，確定轉於台灣登陸。隨著越來越多國際電纜通往台灣，將讓我國於國際的重要性相對提高。國內電信龍頭中華電信指出，看好國際海纜發展，未來將規劃3年再架設3條海纜，預計投資金額近百億元。
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中華電國際電信分公司副總陳錦洲指出，目前中華電信在全球共有57個網路節點、27條海底電纜、3座國際海纜站及8 座海外IDC機房；此外，目前中華電也提供超過20 TB的聯外頻寬，在過去Google還沒進到台灣時，僅有不到1 TB，光到去年就有25 TB，未來更看好有機會超過51TB，這個成長率超過香港。
中華電在全球27條海底電纜中，其中有12條海纜是在台灣登陸，其他15條海纜是在其他國家。陳錦洲表示，海纜設置在其他國家，除了能與世界接軌通訊外，也是為在海外的國人服務，有不少台商在國外打拼都會透過他們來傳輸。

▲中華電國際電信分公司副總陳錦洲指出，未來將規劃3年再架設2條海纜，預計投資金額近百億元。（圖／記者賴志昶攝）
▲中華電國際電信分公司副總陳錦洲指出，未來將規劃3年再架設2條海纜，預計投資金額近百億元。（圖／記者賴志昶攝）
談到台灣海底電纜的重要性，陳錦洲回憶，過去2006年恆春發生大地震時，雖未對台灣造成嚴重的損害，卻由於土石流造成恆春周邊海溝的13條海纜斷裂，導致東南亞國家有將近1個月的網路受阻。

另外，隨著中美對抗加劇，Google等國際企業更願意將資料中心設在台灣，間接提升我國在國際戰略的地位，而資料的存取也需要傳輸，此時國際海纜的重要性就不可言喻，因此海纜或成為繼台積電之後，下一個我國的「護國神山」。

陳錦洲表示，由於中華電在海纜界持續穩固的投資與發展，也培育不少長才，因此在許多海纜國際聯盟都有他們同仁的身影，也將為台灣持續在國際發聲；此外，隨著未來全球局勢變動，台灣在東亞的資料中心地位將持續上升，也將吸引更多海纜在台灣登陸，進而促使我國變得較不容侵犯。

對於外來規劃，已超過50年歷史的中華電信國際分公司也分享，未來3年預計將再投資3條國際海底電纜，其中一條為已公開的東南亞日本二號海纜（SJC2），另外仍在規劃當中，但主要都是通往亞洲或美洲等地。
陳錦洲指出，SJC2原預定今年底完工，但礙於滿載電纜器材的韓國電纜船日前於東海失火，再加上近期疫情影響供貨，導致工程延期至2021年底或2022年初完工；至於金額方面，每條海纜投資都至少要上百億，但國際海纜的費用都是由國際聯盟的投資國來共同分擔，因此詳細金額仍未有定數。
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