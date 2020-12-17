蘇偉碩遭告發 政院：言論自由不等同散布謠言
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-17 12:31:54
反萊豬的醫師蘇偉碩遭到衛福部告發違反食安法，蘇偉碩今（17）日到立法院舉行記者會質疑，當年民進黨可以說萊牛是毒牛，為什麼今日不能說萊豬是毒豬？行政院秘書長李孟諺受訪表示，言論自由其實並不等同於散布謠言的自由；蘇醫師有一些言論，感覺上顯然有不合常理；蘇偉碩應該要對他的論述和主張提出證明，要有所本。
李孟諺指出，針對蘇偉碩發表的言論，衛福部提出相關告發。言論自由其實並不等同於散布謠言的自由，大家在言論自由的分際，還是要根據事實，任何的發表都要有所本。李孟諺說，蘇偉碩有一些言論，感覺上顯然有不合常理的言論，譬如說，他有提到空氣中會吸到萊克多巴胺、還有萊克多巴胺會造成自閉症，另外也有提到萊劑是搖頭丸毒性的250倍，這些論述跟主張，根據常理來判斷，都是顯不合常理，可說是誇大。
李孟諺接著表示，含萊劑的美牛已經進口多年，這樣論述也會造成台灣牛肉業者重大的損失，也會造成民眾的恐慌，民眾相信他的看法，可能就會不敢吃相關牛肉。從對民眾造成恐慌、還有對業者造成的損失，甚至對自閉症族群是不是有造成傷害，應該要請蘇偉碩對他的論述主張提出證明，要有所本。李孟諺說，行政院會尊重衛福部對於食安法的認定，也會尊重司法程序的偵辦。