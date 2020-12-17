中市勞工局長遭爆「帶人妻上摩鐵」 吳威志：黑函影射
中市勞工局長遭爆「帶人妻上摩鐵」 吳威志：黑函影射
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-17 13:07:11
台中市政府繼前副秘書長朱康震遭爆劈腿5女，社會局督導與已婚女社工疑婚外情等桃色糾紛事端之後，今(17)日勞工局長吳威志也被爆料，和已婚飯店高階女主管，利用上班時間頻繁出入台中多家摩鐵，被女方的丈夫跟監掌握到摩鐵幽會的證據，兩人的LINE對話也被曝光；對此，吳威志反駁，黑函刻意影射，侵犯個人名譽與隱私，將保留法律追訴權。
吳威志遭投訴「搞人妻」的爆料指稱，身為政務官，又是念法律的博士，卻和人妻有婚外情，內容是指控吳威志於上班時間，「毫無道德觀念搞人妻」，屢次支開駕駛與公務車，由已經結婚且有子女的高姓女總經理開車，頻繁進出「摩鐵」幽會，甚至於上班時間透過LINE「曬恩愛」，假藉公務名義，讓女總經理參加或獲得利益，被女方的丈夫數次跟蹤掌握兩人幽會證據，準備提出告訴。另外，爆料者亦提供吳威志與女總經理之間的數張LINE對話的截圖，吳威志寫下「昨晚晚睡，想妳許多事」，「妳是如此最貼心，讓我快樂的女人」女總經理則回覆說，「親愛的....，我可能會比較欣賞認真工作的男人喔！」、「是我存在你世界的價值」，「你這麼忙碌，還為我寫迷惑我的詩，怎不令我感動呢？」吳威志甚至寫下，「我一直很愛妳，可是妳讓我不安全感」，女總經理則答覆，「我後來想到可以用XXXX副理長的名分，這樣就比較不會有圖利特定廠商的問題」。
吳威志聲明，這份黑函刻意影射，侵犯個人名譽與隱私，將保留法律追訴權。他指出，兩人認識，因為處理勞資糾紛而熟悉，爾後確實與對方熟識且彼此欣賞，他本人單身且有固定女友，第一時間已告知女友，對對方有好感一事。
吳威志駁斥，黑函所指誇張指控，亂寫一通，令人髮指，自己行程滿滿，累積近1個半月未能補休，工作嚴守法制份紀，強調他不介入危險關係，以後表達將會更謹慎。
議員江肇國表示，局長個人私生活雖不便評論，但要提醒盧市長別只跟著看戲，必須加強團隊管理，畢竟桃色事件頻傳，不止傷害市府形象，官員整天只想著風花雪月，又怎能好好辦公拚市政呢？議員邱素貞表示，公務人員應潔身自愛，尤其政務官更應謹言慎行，避免落人口實。