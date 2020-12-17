自豪市府無弊案卻又傳公務員貪污 柯文哲：該嚴懲會嚴懲
自豪市府無弊案卻又傳公務員貪污 柯文哲：該嚴懲會嚴懲
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-17 12:48:48
隸屬於台北市政府工務局的公園處，其中路燈科張姓及黄姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人，傳出涉嫌向廠商收受賄賂，因而遭到廉政署約談。而加上今年七月建管處公務員涉收賄，協助掩護電梯檢查不實等情事後，第二度傳出有北市府公務員涉及弊案。對此台北市長柯文哲今天（17日）上午接受訪問時，表示「司法的東西，不要去預設立場，等檢調檢查出來，該怎麼處理，該嚴懲就嚴懲」。
隸屬於台北市政府工務局的公園處，傳出有公務員涉及貪污弊案。法務部廉政署昨天（16日）上午前往公園處進行調卷，並針對路燈科的張姓及黄姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人進行約談。對此公園處方面也在昨天下午發表聲明，表示已經請政風室協助釐清案情，並靜待司法調查，同仁若涉不法絕不寬貸，後續情形將待調查後主動對外說明。而根據了解，涉及弊案的一共有七人，包含路燈科張姓及黄姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人外，另外四人則為紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆及路燈買賣及施作的仲介陳紀全。目前廉政署將此案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦中。而讓柯文哲一直相當自豪的「最清廉市府」，今年已經兩度傳出涉嫌貪污弊案。七月時就傳出建管處的公務員涉嫌收受賄款，並在電梯檢查相關業務上進行放水。而現在路燈科張姓及黄姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人，傳出涉嫌向廠商收受賄賂，因而遭到廉政署約談，恐怕也讓柯文哲「清廉團隊」的形象再添陰影。