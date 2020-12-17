江啟臣：蔡英文聲援黎智英　卻讓蘇偉碩反萊豬被法辦

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江啟臣：蔡英文聲援黎智英　卻讓蘇偉碩反萊豬被法辦

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-17 12:55:29

國民黨主席江啟臣6日被問到是否樂見蔡習會？江啟臣回答，兩岸是誰在執政？執政的人要全面負責，應該問蔡英文總統。( 圖 / 記者陳弘志攝，2020.11.6)
▲國民黨主席江啟臣質疑蔡英文總統「內外兩套標準」，蔡可以聲援香港黎智英因為言論自由遭到下獄，卻讓在台灣質疑萊豬有害健康的蘇偉碩醫師被法辦。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
國民黨主席江啟臣今天(17)聲援因為反萊豬遭警方約談的蘇偉碩醫師。江啟臣表示，蔡英文總統可以聲援香港黎智英因為言論自由遭到下獄，卻讓在台灣質疑萊豬有害健康的蘇偉碩醫師被法辦，「我必須說，今天被羞辱的不是蘇偉碩醫師，而是台灣的民主和言論自由」。
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以下是江啟臣透過臉書發表他對於蔡英文總統對待香港與台灣兩地言論自由的看法全文：  
蔡政府今天法辦的不是蘇偉碩醫師，法辦的是台灣的民主和言論自由。

民進黨的黨綱說「保障新聞自由，要充分提供資訊並反映多元公論」、「報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷」，說要「建立中立負責的行政官僚制，尤須建立保持政治中立的制度和行動倫理，以免淪為政黨的統治工具」，民進黨的行動綱領說「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度」、「保障思想與信仰之自由，嚴禁迫害異議者」。

昨天蔡總統在臉書聲援黎智英說，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。我希望讓他知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治」。對照蔡政府完全執政以來，以打擊假消息為由進行修法，以國家安全為由通過國安五法，介入NCC（國家通訊傳播委員會）人事任命，在世界人權日的隔天關閉新聞台，政府及警察機關不斷以社維法的散布謠言罪移送民眾，著實令人錯亂不已。

今天蘇偉碩醫師，因為反萊豬進口，被衛福部以違反食品安全衛生管理法移送警方偵辦，之後更將面臨三年以下的有期徒刑和一百萬以下的罰金。開放萊豬是國家重大政策，攸關全民食安與健康，涉及公共利益，決策過程黑箱，說好的溝通說明都沒有做到，現在面對民眾的質疑，也未提出科學證據對外說明，直接將其移送法辦，一個不許人民質疑的政府，還敢大言不慚地高喊聲援香港。蔡總統可以聲援黎智英，卻無視蘇偉碩被法辦！我必須說，今天被羞辱的不是蘇偉碩醫師，而是台灣的民主和言論自由！  

當蔡總統公開聲援黎智英，請蔡主席看看民進黨黨綱，回想過去您帶領民眾上街反美牛的標語，當NCC關閉新聞台，政府機關大量用散布謠言罪將人民移送法辦，請蔡總統想想台灣的言論自由還在嗎？這就是民進黨對民主自由價值的堅持嗎？一個不容許異議者存在的政府，用假消息之名打壓不同言論，就是打著民主反民主，是假民主、真獨裁。當政府用公權法辦質疑政策的異議者，就是法辦國家的民主與你我的言論自由。
健康不容交換，言論自由無價，面對一個會戕害你身體、箝制你言論的政府，我們還能沉默嗎？
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