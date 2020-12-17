江啟臣：蔡英文聲援黎智英　卻讓蘇偉碩反萊豬被法辦

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蔡政府今天法辦的不是蘇偉碩醫師，法辦的是台灣的民主和言論自由。
民進黨的黨綱說「保障新聞自由，要充分提供資訊並反映多元公論」、「報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷」，說要「建立中立負責的行政官僚制，尤須建立保持政治中立的制度和行動倫理，以免淪為政黨的統治工具」，民進黨的行動綱領說「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度」、「保障思想與信仰之自由，嚴禁迫害異議者」。
昨天蔡總統在臉書聲援黎智英說，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。我希望讓他知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治」。對照蔡政府完全執政以來，以打擊假消息為由進行修法，以國家安全為由通過國安五法，介入NCC（國家通訊傳播委員會）人事任命，在世界人權日的隔天關閉新聞台，政府及警察機關不斷以社維法的散布謠言罪移送民眾，著實令人錯亂不已。
今天蘇偉碩醫師，因為反萊豬進口，被衛福部以違反食品安全衛生管理法移送警方偵辦，之後更將面臨三年以下的有期徒刑和一百萬以下的罰金。開放萊豬是國家重大政策，攸關全民食安與健康，涉及公共利益，決策過程黑箱，說好的溝通說明都沒有做到，現在面對民眾的質疑，也未提出科學證據對外說明，直接將其移送法辦，一個不許人民質疑的政府，還敢大言不慚地高喊聲援香港。蔡總統可以聲援黎智英，卻無視蘇偉碩被法辦！我必須說，今天被羞辱的不是蘇偉碩醫師，而是台灣的民主和言論自由！
當蔡總統公開聲援黎智英，請蔡主席看看民進黨黨綱，回想過去您帶領民眾上街反美牛的標語，當NCC關閉新聞台，政府機關大量用散布謠言罪將人民移送法辦，請蔡總統想想台灣的言論自由還在嗎？這就是民進黨對民主自由價值的堅持嗎？一個不容許異議者存在的政府，用假消息之名打壓不同言論，就是打著民主反民主，是假民主、真獨裁。當政府用公權法辦質疑政策的異議者，就是法辦國家的民主與你我的言論自由。
健康不容交換，言論自由無價，面對一個會戕害你身體、箝制你言論的政府，我們還能沉默嗎？