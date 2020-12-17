莫斯科芭蕾舞團演出全取消！1.5萬張票退款無限期

由聯合數位文創邀請的莫斯科古典芭蕾舞團原訂在昨（16）日於國家戲劇院首演，不過因為爆出團員確診而取消，不料今（17）日上午，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於舞團在第3次採檢仍確診個案，將全團隔離，也就是來台所有演出勢必取消。對此，主辦方聯合數位文創表示，將負責處理退票及全額退款，且無截止期限。

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陳時中今日上午接受媒體採訪表示，在芭蕾舞團的第三次採檢中仍出現陽性反應個案，因此目前已經開始進行疫調與足跡調查，而48名團員都要隔離。預計下午2點的指揮中心記者會將有更詳細的說明。

聯合數位文創表示，舞團原訂在16日至27日於台北國家戲劇院及高雄衛武營戲劇院演出，但目前決定取消所有演出，而各售票通路退票辦法會盡快公布於瘋活動官網、瘋表演粉絲團及udn售票網粉絲團。台北場現場退票服務會在原訂表演時間在台北國家戲劇院1號門進行，凡現場退票的觀眾皆會贈送節目冊1本，送完為止，高雄場現場退票另行公布。





莫斯科芭蕾舞團此次來台，原本預計演出總共12場次，約1萬5000名席位幾乎全數售罄。聯合數位文創表示，會增援客服人力處理後續事宜，但由於目前客服進線量龐大，還請觀眾體諒，退票退款沒有截止期限。



