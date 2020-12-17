前綠委遭民眾嗆：不吃瘦肉精　脫口回「這句」惹怒謝寒冰

民進黨前立委謝欣霓前（15）天在臉書自爆，與女兒外出用餐時，突然有位民眾對她大喊「我不要吃瘦肉精」，且對方還一直要她負責，她便脫口回應「台灣是口蹄疫疫區20年，你也吃了20年的口蹄疫區的豬，你怎麼不出來反抗？」而這句話也惹怒了資深媒體人謝寒冰，他在直播中怒批，這樣簡直是在汙衊我國豬農一直以來所做的努力。

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謝欣霓發文指出，自己前天晚上帶女兒與她日本的同學一起外出用餐，結果遇到一位先生突然認出她，大聲對她呼喊「我不要吃瘦肉精我不要吃瘦肉精...」她聽後只好冷冷的回應對方，「我也不吃瘦肉精，這是你自己可以選擇的。」

▲謝欣霓臉書全文。（圖／翻攝自謝欣霓臉書）

沒想到對方竟抓狂的說，「我一定會吃到瘦肉精...我一定會吃到瘦肉精...你要負責！」她當下便直接告訴那位先生，「台灣是口蹄疫疫區20年，你也吃了20年的口蹄疫區的豬，你怎麼不出來反抗？你吃的水果也有下農藥啊，你難道不知道？你確定台灣豬都沒有其他添加物例如瘦肉精嗎？」同時更火大直呼「我也是老百姓，今天來這吃個飯我要負什麼責？」

而對於謝欣霓的說法，謝寒冰認為，根本就是在汙衊台灣豬農一直以來的努力，他提到，台灣口蹄疫問題奮戰了23年，今（2020）年終於成功拔針，豬肉可對外輸出，但謝欣霓如今這種講簡直是以偏概全、扭曲事實，他並直問「民進黨到底想傷害我國豬農到什麼地步才肯罷休？」（編輯：許苡晴）