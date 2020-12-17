結婚7年「老公」意外出櫃　米可白哭得痛不欲生

8點檔《生生世世》劇情緊湊，今（17）日劇情更加精采，米可白意外得知老公薛仕凌的同志傾向，一時間情緒爆發，哭得一把鼻涕一把眼淚。夫妻倆結婚7年求子未果，因為被太太聽到實情被迫出櫃，薛仕凌透露身邊的同志朋友也有遇到類似情形，因為不少長輩都覺得只要結婚、問題都會解決，所以他很同情這樣的狀況。

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▲林嘉俐（左）告訴薛仕凌不能想著外面的男人。（圖 / 台視提供）

× ▲林嘉俐（左）告訴薛仕凌不能想著外面的男人。（圖 / 台視提供）

米可白自爆，這場哭戲原本設定情緒震驚、滴淚，但因腦海不斷浮現明珠和玉樹相處情景，讓她瞬間心酸淚崩。有趣的是，由於米可白在外頭哭太大聲，還讓林嘉俐和薛仕凌差點演不下去，她不好意思笑說：「嘉俐姐和仕凌還衝出來說『哭那麼大聲幹嘛？我們在裡面都聽到妳的啜泣聲』，真不好意思，哭得太大聲還打亂他們的節奏，現在想想那時候情緒好像放太多了。」

▲米可白哭到不能自己。（圖 / 台視提供）

× ▲米可白哭到不能自己。（圖 / 台視提供）

薛仕凌放不下心中愛慕的男性友人，痛苦的說出「每天都很想見到建德」，情緒飽和神情落寞。薛仕凌表示玉樹這個角色其實很痛苦，一方面對明珠也很自責，為什麼自己沒辦法喜歡明珠，因而陷入自我懷疑，那個情緒很複雜。他說：「如果身邊也有一個玉樹發生這樣的狀況，我一定會罵爆他，而且會勸他趕快離婚，不要耽誤別人。玉樹當然可以決定要不要出櫃，但是不要剝奪人家的權利、占用他人的時間。」

▲劇中薛仕凌婚後仍過得很痛苦。（圖 / 台視提供）

× ▲劇中薛仕凌婚後仍過得很痛苦。（圖 / 台視提供）

米可白無意間得知驚人實情後，難過到哭的泣不成聲，米可白表示：「我那時太入戲了，想到之前玉樹為了要見建德，跟明珠說了很多謊，每一幕都讓我超級無敵難過，一時控制不了、哭的好慘。」米可白更進一步分析：「對明珠來說，和玉樹相處久了感情像家人一般，明珠慢慢在意玉樹、關心他，有愛的成分在，因此真的會很震驚。」