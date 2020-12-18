女星重現周芷若「仙女式哭泣」　美貌圈粉韓國天團

電視劇《倚天屠龍記》改編自金庸經典同名武俠小說，此次新版《倚天屠龍記》的特點，除了導演功力深厚、號稱是史上原著「最高還原度」的版本外，另一特點此劇的演員顏值也超高，像是飾演周芷若的祝緒丹，是一個前後性格反差極大的角色，祝緒丹除了詮釋仙女式哭泣廣受好評外，武打戲也大多親自上陣，讓她瞬間圈粉無數，就連韓國天團Super Junior成員金希澈，也驚艷地大讚她的美貌。

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▲祝緒丹飾演周芷若，容貌與周海媚有幾分相似。（圖 / 中天提供）

× ▲祝緒丹飾演周芷若，容貌與周海媚有幾分相似。（圖 / 中天提供）

由於劇中飾演滅絕師太的周海媚，即是當年1994年版《倚天屠龍記》的周芷若，祝緒丹不管戲裡戲外都尊稱周海媚為師父，也對前輩的耐心指點相當感激：「只要妳一去找她，她就會很耐心地告訴妳，我覺得妳怎麼樣處理會更好一點！」給了祝緒丹很大的信心。

祝緒丹一路從飾演《三生三世十里桃花》的玄女、《一千零一夜》的周心妍，到這次《倚天屠龍記》的周芷若，都是擔綱反派角色，訪談中被問及是否擔心被定型？祝緒丹並不擔心：「說實話，我沒把周芷若當成壞人，就是因為我理解她吧！周芷若演起來特別爽，因為她前期的那種比較柔情，然後後期的比較霸氣。」

▲林雨申與胡歌同被封為「四大小生」。（圖 / 中天提供）

× ▲林雨申與胡歌同被封為「四大小生」。（圖 / 中天提供）

已被《倚天屠龍記》圈粉的Super Junior成員金希澈，除了被祝緒丹懾服之外，也對飾演英俊倜儻「楊逍」的美男林雨申，誇讚不已。林雨申在「80後新生代娛樂大明星」評選活動中，與胡歌等人同被封為「四大小生」，近期更因為在《我，喜歡你》飾演霸道總裁路晉，而大受歡迎，對於被冠上「最貼近原著的楊逍」，林雨申謙虛道：「過獎，其實我自己不算很帥，每個人心中都有一個楊逍！」並表示導演選角挑中他來演，可能因為他看起來性格跟楊逍一樣囂張，但隨即趕快澄清自己是很溫柔的人！