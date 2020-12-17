盧秀燕、楊志良反萊豬告不告？陳時中正面回應
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-17 15:34:03｜update2020-12-17 16:37:45
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，日前多次在公開場合發表反對萊豬進口的言論，結果收到高雄市政府警察局的約談通知，依違反「食品安衛生管理法」要他到案說明。最後經衛福部證實，是遭到食藥署的告發，也因此外界質疑是否被中央「查水表」。
對此衛福部長陳時中，今（17）天下午召開例行記者會時表示，台灣是法治的社會，法條就寫在那個地方，每個人有不同見解，見解相同就達成共識，見解不同有違法疑慮，就是法院來處理。至於蘇指稱，警方還要求他在聖誕節當天晚上十點應訊，陳時中回應，偵訊不是我們管轄的，是警政單位。現場有媒體立刻舉例台中市長盧秀燕，日前會見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑，當面提到許多市民表達反對萊豬進口的訴求，對此是否衛福部也會提出告發，陳時中回應，以市長的角度表示他反對，這部分大家都可以來表達，但他重申：「我反對，跟我說這東西吃了會死，這兩個程度是差很多的」，認為蘇是因為言詞誇大不實而遭到告發。
另外前衛生署長楊志良，今天接受廣播節目的專訪，談到萊豬再度哽咽落淚，痛批政府漠視國人健康，楊還激動的說：「我今天就在這說萊豬有毒，請他們也來發一張通知叫我去派出所！」，對於楊這樣激動的表示，媒體追問陳時中是否會去告發他，陳只表示：「要看相關情節是否重大、真實與否，還是要有一些判斷」。