芭蕾舞團再揪4確診！陳時中親口道謝功臣竟是「黃珊珊」

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陳時中提到，為了這個舞團事件，指揮中心有跟文化部開會，北市府黃珊珊與衛生局相關人員，也一起召開視訊會議，不過當時北市府也還是極力反對，希望能避免市民的恐慌，陳時中提到，他覺得防疫上「心理」也很重要，所以為了讓大家安心才決定重新採檢一次，如果陰性大家就能心裡放心，陽性的話就取消演出，於是請榮總到他們住宿的飯店做採檢。
陳時中表示，這次要感謝市政府的堅持，當時是考量如果沒有明確證據，就要求他們停演，對主辦單位也沒有保障，所以才會決定再採檢一次。據了解這個芭蕾舞團在14號完成居家檢疫，當天由醫療人員採檢，知道是陽是陰後，陰性的人在14號晚上送到下榻飯店，陳時中提到，多一份小心總是一件好事情，但他也強調，就這幾位也不會造成防疫破口，因為個案Ct值很高，日後可能也培養不出病毒，認為傳染力不高。
陳時中解釋，防疫過程中安心跟安全很重要，本來是想要兩全其美，看來是沒辦法，但對主辦單位也是比較好一點，採檢後揪出陽姓個案再取消活動，也對主辦單位比較有保障。未來相關藝文專案來台，是否檢疫期滿都採檢？陳時中回應，目前沒有這樣的安排，會看表演性質跟觀眾區隔情況，做適度規定，不會取消藝文專案，但他也強調，「趨嚴當然是免不了的」。
至於扣掉8位確診的團員，其餘的44位居家隔離團員，是否要離台，陳時中提到，這部分還沒定案，會請外交部跟外館來做討論，看怎麼樣的安排最適當，目前這些團員被列為接觸者所以留在原飯店居家隔離中，考量防疫安全，也要求該飯店要分層分流，並且告知、公告該飯店的其他旅客。
至於這些芭蕾舞團，在檢疫期滿後有外出活動、打卡，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前調查就結果顯示，他們只有很簡單去便利商店跟外面公園走一下，且全程有戴口罩，時間也相當短。
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