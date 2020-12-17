芭蕾舞團再揪4確診！陳時中親口道謝功臣竟是「黃珊珊」

中央流行疫情指揮中心，昨（16）天公布國內新增境外移入個案中，有4名

為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，個案是在居家檢疫結束後自費採檢後確診，為此，指揮中心為求謹慎，昨天將其餘48名團員重新採檢，採檢結果也在今天下午召開臨時記者會公布，發現有另外4為團員也確診。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這次要感謝市政府的堅持，當時是考量如果沒有明確證據，就要求他們停演，對主辦單位也沒有保障，所以才會決定再採檢一次。據了解