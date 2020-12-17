AIT指盧秀燕「散佈不實訊息」林為洲：管到台灣內政了？
AIT指盧秀燕「散佈不實訊息」林為洲：管到台灣內政了？
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-17 14:30:40｜update2020-12-17 14:31:17
台中市長盧秀燕昨（16）日在AIT（美國在台協會）處長儷英傑拜訪時，當著所有媒體的面，表達台灣人民不希望萊豬進口，遭到AIT發文，措詞嚴厲指責盧秀燕「散布不實訊息」。國民黨立法院黨團林為洲受訪時直批AIT的做法沒禮貌，是干預台灣內政，他強調盧秀燕是依據台灣主流民意發言，國民黨團全力聲援盧秀燕、跟被衛福部查水表的蘇偉碩醫師。
昨日在AIT拜訪盧秀燕時，原本預定不公開場合，台中市府卻開放媒體拍攝，盧也在致詞時，當著媒體的面給儷英傑「洗臉」，AIT也發文指控盧秀燕的言論不實。對於AIT的說法，林為洲認為外國駐台單位針對台灣的特定首長批評，已經干預台灣內政，破壞了兩國間的默契，也相當「沒禮貌」。林為洲說「各家民調公司的調查，都有60%到70%的人民反對萊豬進口，AIT竟敢指責她散佈假消息，那是不是要把盧秀燕函送法辦？」林為洲表達國民黨團力挺盧秀燕的立場，他說「美國大概有80%的豬肉不含萊劑，這我們歡迎，過去11個月我們已經買了186億美金的武器，現在還要吞萊克多巴胺嗎？國民黨在此聲援盧秀燕、蘇偉碩，強力表達台灣民眾不吃萊豬」。