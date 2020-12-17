每坪單價607萬！101大樓8度蟬聯「台北地王」

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每坪單價607萬！101大樓8度蟬聯「台北地王」

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-17 14:38:12

▲台北市地標101大樓8度蟬聯「台北帝王」，每坪單價破600萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市地標101大樓8度蟬聯「台北帝王」，每坪單價破600萬元。（圖／NOWnews資料照）
台北市地政局今（17）日公布，110年公告土地現值經地價評議委員會評定完成，平均調幅為2.17％，連續3年上漲；其中，「地王」仍由台北101大樓以每平方公尺183萬7000元，換算每坪約607萬元，第8度蟬連。
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根據地政局統計，，台北市不動產買賣登記案量2萬7392件，較去年同期2萬5737件增加1655件，增幅達6.43％，連續3年正成長；不動產交易價格部分，依據實價登錄資料及地價調查結果呈現上漲情形，同期間台北市住宅價格指數（108年9月至109年8月）也上漲2.69％；整體而言，不動產市場呈現「量溫價穩」格局。
地政局表示，110年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定平均調幅為2.17％；全市4668個地價區段，有4312個地價區段（約92.37％）上漲，209個地價區段持平（約4.48％），僅147個地價區段下跌（約3.15％）。

各行政區評議結果，全市12行政區均上漲。統計顯示，漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，公共建設逐步推動，工商服務及產業設施相繼到位，整體土地利用現況及區域環境景觀大幅改善，平均調幅3.38％居首；漲幅最少的為文山區，因位處市郊，交通便利性相對較差，加上保護區土地比例高，平均調幅1.01％居末。

地政局局長張治祥表示，明年公告土地現值上漲區段主要是反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素，其中並以都市計畫變更地區、享有一定容積獎勵的開發地區及住二山限區整體開發地區等，受土地使用強度提升或土地利用現況改變等影響，地價變動較為明顯；至於地價下跌區段，則以區位、交通、環境品質條件較差、土地使用管制嚴格地區較為明顯；部分受疫情影響商業活動地區，例如西門、東區、士林夜市等商圈，地價也有下跌。

眾所矚目的地王部分，仍由台北101大樓再次衛冕。地政局指出，受惠信義商圈區商業活動聚集，加上商辦市場需求殷切，租金逐步走揚，帶動101大樓地價上漲，公告土地現值以每平方公尺183萬7000元，換算每坪約607萬元，連續8年蟬連地王寶座；而「新光摩天大樓」雖以每平方公尺177萬9000元，換算每坪約588萬元，屈居第二，但隨著北門廣場再造及「台北雙子星」聯合開發案等持續推動，西區門戶計畫輪廓漸趨成形，前景仍然可期。
張治祥強調，公告土地現值調整應反映市場變動，專業評定，因此市府近年持續推動精進地價查估作業，並建置電腦輔助大量估價系統模組，讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與動態差異，促進土地稅基更均衡、公平與合理。
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