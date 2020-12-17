拒萊豬！中市府邀養豬戶 連署不用瘦肉精
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-17 14:37:40
中央即將開放美國含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府今(17)日舉辦「養豬振興宣誓連署拒萊豬」座談會，邀請台中市養豬協會與毛豬產銷班班員，簽名連署宣誓「拒絕萊豬、堅持不使用瘦肉精」，除表達台中豬農高標準自我要求，更向中央表達台中反對含瘦肉精豬肉進口政策﹔市長盧秀燕出席共同簽署，展現市府拒絕萊豬的決心。
盧秀燕表示，面對明年1月1日中央開放含有萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)的豬肉進口，台中市政府已宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康﹔此外，台中市也訂有食品安全衛生管理自治條例，並提高檢舉吹哨獎金，在市府與市⺠共同努力下，一起保護市⺠健康及台灣豬產業。盧秀燕強調，台中市養豬產業重視食品安全，所以飼養、生產的國產豬，絕對不會使用瘦肉精，請民眾安心選購，食用國產台灣豬肉。
農業局長蔡精強表示，建構完善食安管理機制及信任消費環境，是人民對政府最基本的要求，為捍衛市民健康，市府反對開放含萊克多巴胺的豬肉進入台中市消費市場，台中市訂有食品安全衛生管理自治條例，規定在台中販售豬肉與豬肉製品對瘦肉精一律零檢出，市府將貫徹實施，只要在台中境內都以最嚴格標準把關食安。農業局表示，為因應明年度美豬開放對養豬產業的衝擊，市府推出設施設備好省工、敦親睦鄰好關係、溯源標章好追溯、品牌行銷好平台及抽驗飼料好實在的「5好」輔導重點措施，除了提升台中市養豬產業競爭力，更致力推動安心優質畜禽產品，輔導在地品牌建立並持續媒合通路，鼓勵民眾選用低碳足跡在地食材，安心選購在地畜產品。