中華亞太菁英協會首長民調　黃偉哲滿意度達七成八

2018年各縣市首長選舉上任至今已屆兩年，中華亞太菁英交流協會針對各縣市長進行民調，針對台南市長黃偉哲施政表現評分，結果顯示有78.2%的市民滿意黃偉哲的施政表現，對台南市感到光榮的市民則高達82.5%。

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中華亞太菁英交流協會今(17)日公布台南市最新市政滿意度民調，根據結果顯示，黃偉哲領導的市政團隊，在過去三個月上的施政表現，獲得七成以上的市民肯定﹔其中滿意度最高的項目為「推動醫療衛生、關心民眾健康」，有82.4%的市民肯定市府作為﹔在「發展觀光旅遊與休閒活動」上，則有80.3%的市民滿意施政﹔有75.4%的市民對市府推動「公共安全與消防」表示滿意﹔在「重視環保、提高環境品質」上則獲得71.1%的滿意度。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，今年碰上全球疫情，具有哈佛大學和耶魯大學公共衛生雙碩士學位的黃偉哲正好發揮所學優勢，將防疫作為擴大到長照機關、學校、市場等地，獲得市民的高度肯定，由於民眾無法出國，導致國旅大爆發，向來被視為國旅重鎮的台南，也因為各種大型活動與農特產推廣，在觀光上的表現反而超過往年，旅宿業更逆勢增加超過90家，不降反升的結果也呈現在民調的支持和滿意度上。





至於其他低於七成的調查項目除了「改善交通狀況」只獲得58.9%的滿意度外，在「長照托育與社會福利」(68.4%)、「維護地方治安」(65.3%)、「提升地方經濟，增加就業機會」(64.8%)等項目，均有超過六成的滿意度。整體來說，有70.6%的市民滿意台南市政府的施政表現。





台灣師範大學教授范世平針對治安問題表示，在10月底長榮大學女大生命案後，市政團隊雖受外界頗多責難，但勇於面對承擔責任，對於校園安全更加重視，使得這些項目雖未獲高分，但也有超過六成五的市民表達肯定。





范世平也提醒，台南市府必須重視交通狀況的改善，尤其台南國旅大爆發，加上台積電、Google設廠帶動高科技產業投資，民眾對於道路與大眾運輸的需求會更高，如果交通預算因為議會的政治對立而被迫刪減，范世平建議黃偉哲應該另闢蹊徑，例如尋求中央補助，尤其蔡英文總統、蘇貞昌院長已多次到台南視察北外環道等重大建設，可見中央對台南的重視，黃偉哲應該趁此把握機會。