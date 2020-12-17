化療12次還能受孕　胡瓜乾女兒抗癌成功披嫁紗

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香蜜拉是巴西五金大王千金，返台後在乾爹胡瓜的鼓勵下進入演藝圈，一路以來把她當成家人一樣照顧，她和鑽石商和經營連鎖餐飲生意的老公Alex在一起8年，胡瓜也非常支持，香蜜拉笑說：「Alex跟瓜哥的感情很好，常窩在沙發上翹腳聊天、看球賽，知道我生病時Alex不離不棄地照顧我後，他就常催婚問我怎麼不趕快嫁，連我爸爸都沒有催過我呢！」
會答應結婚的原因？香蜜拉說是因為她在2016年診斷出淋巴癌，當時癌細胞已經擴散到胸腔，要接受12次的化療，在治療過程中，她頭髮掉光、每天大吐，醫生也直接告訴她未來可能無法生育，但Alex不但沒有被嚇跑，還在她每次住院時陪在她身邊照顧她，「醫生說的話他都會記下來上網做功課，還會在我床邊念經迴向給我，告訴我一定會好起來，也不介意我們未來會不會有小孩，那時我就知道他是真愛。」香蜜拉說。
香蜜拉在圈內有許多閨密，在她生病後陪在她身邊加油打氣，還帶她出國散心。原以為此生不可能懷孕的她，在一次跟Akemi出國玩的旅程中，整趟都在睡覺跟想吐，Akemi鐵口直斷說她一定是懷孕了，她說：「我那時候月經還有來，心想說怎麼可能！」結果回台灣後她立刻驗孕，發現真的有了！之後她跟小禎去香港，她掀起衣服給小禎看隆起的肚皮，小禎還吐槽她說：「幹嘛？脹氣喔？」知道她懷孕後，閨密們都覺得不可思議，格外替她高興。
經歷一連串奧妙的人生經歷，香蜜拉更珍惜一家三口的日子。上個月她和老公決定拍婚紗照紀念，她選了Nicole +Felicia的魚尾蕾絲白紗、平口白紗、羽毛蕾絲白紗3套婚紗，身為名媛，她在挑選婚紗上非常果斷，連妝髮都沒有指定人選，交由婚紗公司全權負責，香蜜拉說：「我很相信他們的專業，他們給我4套中我挑了3套，也沒有再試別家婚紗就直接拍了。」
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