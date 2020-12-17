不滿美售台武器？連勝文：花大錢造就美國台灣什麼都沒有
不滿美售台武器？連勝文：花大錢造就美國台灣什麼都沒有
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-17 15:58:53
美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）日前提到，台灣是美國對外軍售的第1大客戶、2020年也是台灣最大的國防採購年度。對此，國民黨智庫副董事長連勝文針對美國軍售台灣議題，在廣播節目《千秋萬世》批評「我們花大筆錢去造就美國，然後台灣什麼都沒有」。
酈英傑日前演講時說，今年美對台計畫中的軍售額總計高達一一八億美元（如108輛M1A2T戰車、66架F-16V戰機等），是台灣史上單年最高的年度防務採購，「展望明年，已知會國會五十二億美元軍售」。對台軍售在美國是跨黨派共識，也是履行「台灣關係法」承諾，「美國新政府會持續此模式」。對此，連勝文稱國民黨智庫日前舉辦「中華民國－美國線上論壇」線上論壇中的專家曾說，「這些武器對你們有幫助？人員訓練呢？這些要審慎評估」。
連勝文指出，我們花大筆錢去造就美國軍火商，然後台灣什麼都沒有。按照美國專家說川普只要需要，「隨時都可以把台灣當籌碼作為交易，而且美國人從來不會因為外國人而支持哪一個總統，一定都是以美國利益優先，只看對它有沒有好處。」新聞來源為Newtalk 新頭殼