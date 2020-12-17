人魚傳說發威 澎湖燈光節主題燈區再獲國際設計大獎
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-17 15:20:00
「2020澎湖國際海灣燈光節」雖已精彩落幕，但是主題燈區在12月10日獲得New York Design Awards紐約設計大賽「燈光設計/Lighting Design」類組銀牌獎殊榮，今年燈光節邀請知名藝術家彭力真擔任主題燈區策展人，展出期間讓澎湖在地人文藝術特質向國際呈現，再添閃耀光點。
今年澎湖國際海灣燈光節以「海島樂園」為策展主軸，選擇在馬公市區內鄰海港金龍頭園區舉行，也因為這項活動展出，將閒置的舊軍港搖身一變成為華麗的海上明珠，活化了在地建設修繕與景觀重建，受到許多澎湖民眾的支持與好評﹔在燈光節展出期間，匯聚了超過15萬人次的參觀人潮，令秋冬天的澎湖不再蕭瑟如昔，活絡了在地觀光發展，也推動了海島文化的國際能見度。澎管處表示，這場以燈光藝術饗宴的海島觀光活動背後，或許可以提供更多的文化輔助思想及觀光價值創造省思，許多視覺上的炫耀奪目若能著實反映出策展精神，並結合展出現地暨歷史生活的文化軌跡，縱使時空距離會隔絕人們的行動往來，但透過現今電子傳媒與網路世代的無遠弗屆，任何一場具備文化價值的藝術展現都將更具有傳敘的意義存在。座落於「2020澎湖國際海灣燈光節」的展出結果上，當國際間對於藝術文化的傳衍不斷尋求嶄新議題的同時，台灣這塊土地上的精采文化更值得被關注，藉由獲獎連連的肯定，澎湖這座純淨美好的島嶼及其海島文化特質，終將在世界各地被多人看見，並且如同燈光節不滅的美好記憶，閃耀無限。