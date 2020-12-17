行李忘車上 女大生深夜狂追小黃
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-17 14:50:31
就讀台中嶺東科大的黃姓女大學日前從桃園中壢搭車返校，抵達校門下車後，計程車司機卻忘了車上還有行李而逕自開走，女大生追了一大段路當然是追不上，最後靈光乍現報警求助；第四分局春社派出所依車號聯絡上司機，讓司機將行李送到派出所讓女大生領回，結束一夜的折騰。
黃姓女大生在13日晚上自桃園中壢返回台中準備隔天上學，搭乘客運到朝馬站後，隨手攔一部計程車搭乘至嶺東科大學校側門下車，下車正準備繞到後車廂拿取行李時，司機一時也未察覺乘客的行李還在車上，在黃女下車後就逕自駛離﹔黃女發現連忙拔腿狂追，但仍追不到，焦急得來回踱歩的黃女最後想到一招「報警」。春社派出所受理後由於黃女未記下車號，只知道是休旅車型，員警警員陳宏霖、蔡明哲、鄭欣妮依所述特徵及時間點後積極調閱，不到10分鐘就調到車號，再以警政系統查詢到車行電話，進而聯繫上該計程車司機，司機趕忙將行李箱載至派出所歸還黃女，黃女見行李失而復得，破涕為笑，十分感謝警方熱心幫忙。春社所所長曾一峯表示，員警面對為民服務案件都會積極努力協助，若有緊急需協助，請撥打110報案或直接向當地派出所求助。