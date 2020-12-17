北市跨年晚會怎防疫？觀傳局推「自主實名制登記」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-17 14:48:31
距離跨年越來越近，台北市政府按照往例也會在市府廣場舉辦跨年晚會，不過礙於今年新冠肺炎疫情影響，傳出一度有可能採線上直播模式舉辦跨年晚會。而隨著跨年晚會時間接近，台北市政府方面也定調，若單週出現1例不明感染源本土確診病例，就會強制民眾戴口罩、取消飲食攤位；單周出現15例不明感染源本土病例，就會改為線上轉播，不開放民眾入場。而觀傳局方面日前也公布基礎防疫措施，將採取「自主實名制登記」方式，並且以規勸但不強制的方式勸導民眾戴上口罩。
觀傳局綜合行銷科科長洪梅雲受訪時表示，北市跨年晚會日前曾討論改為線上轉播，而現階段標準將隨疫情發展做滾動式調整。目前只要台北市內出現1例不明感染源本土確診病例，就會強制民眾戴口罩，並且取消現場的飲食攤位；此外單周台北市內若出現15例以上（含）不明感染源本土病例，就會改為線上轉播，不開放民眾入場。而針對基礎防疫措施，觀傳局方面表示，將會透過「自主實名制登記」的方式進行。觀傳局主任秘書蕭君杰表示，活動將採自主實名制，觀傳局會製作雲端表單，讓參加民眾能掃描QRCode，上網留下姓名與聯絡方式，現場也會加強宣導。而由於目前秋冬防疫專案並未強制戶外應戴口罩，所以跨年晚會也未規定民眾一定要配戴口罩，但現場可能無法保持社交距離，呼籲民眾盡量戴口罩，也會有工作人員走動勸導。