盧秀燕突襲AIT 綠營議員批「衝康」
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-17 15:19:30
美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨天拜訪台中市長盧秀燕，盧秀燕把握AIT來訪機會，當面表達台灣民眾不希望含有萊克多巴胺的豬肉進口，引發美方不滿；對此台中市議會民進黨團總召陳世凱表示，台灣人終於看清楚盧秀燕虛偽的真面目，隨時都可能被她「衝康」。
陳世凱指出，從上次盧秀燕市長以溝通中央地方建設為由邀請綠營台中市立委餐敘，聚餐結束後馬上放新聞給媒體，稱盧秀燕在台中是跨越藍綠的共主，比擬自己是新北市長侯友宜，新聞一出，當時基於建設溝通出席的綠委們紛紛痛批這種無恥行為，甚至直嗆「沒有下一次了」。陳世凱說，如今盧秀燕如出一轍，再次用同樣手法，會見美國AIT代表，結果又無預警通知媒體前來，更當AIT主席的面拿美豬議題洗臉他人，這種連做人最基本的價值都沒有的人，以破壞台美關係做籌碼來成就她自己的人，以後沒有人敢跟她往來了，因為隨時都可能被她「衝康」。今年台中市議會刪除總預算高達6億元，是盧秀燕擔任市長以來被刪最多的一次，這也是在打臉盧秀燕，假惺惺作態之後，人們很快就會看到你的真面目。