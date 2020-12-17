婦人憂兒子出國唸書遭黑吃黑綁架 警方：詐騙老梗
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-17 15:43:29
台中市一名張姓婦人日前突然接到在加拿大讀書的「兒子」來電，稱因參與販毒遭黑吃黑綁架，要求提款300萬解危，張婦到銀行提領第一筆50萬元時，行員即查覺可能遭到詐騙，立即通報第六分局警方前來調查，員警協助張婦再次與正牌兒子聯絡上後，証實是一場「假冒親友」的騙局。
台中市警六分局市政派出所警員張恁瑜日前接獲西屯區一家銀行報案，稱有民眾疑似遭到詐騙，準備要提領50萬元現金，員警趕至銀行調查被害的張姓婦人(55歲)，遭到詐騙集團假冒其遠在加拿大讀書的兒子來電，佯稱其因與人毒品交易，被黑吃黑綁架，要求張婦提領現金300萬元交付，否則恐有生命危險，詐騙集團並以電話全程遠端操控被害人至銀行辦理臨櫃提款。張婦臨櫃提領第一筆50萬元時，銀行許姓副理發現有異，立即通報警方前來查處，員警耐心地向慌張的張女說明此為詐騙手法，並協助張婦與正牌的兒子取得聯繫，張婦緊張哽咽地與兒子對話中，得知兒子好端端的平安無事，才放下心中的大石頭，對於警方及時攔阻，讓其免於受騙上當，表示相當感激。
警方呼籲，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助。
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