肯定雙語國家目標！業者引進普思英檢　教師教學也能測

政府今（2020）年宣布「2030雙語國家政策」發展藍圖，總統蔡英文期盼10年內能夠提升國民英語能力，民間業者也表示支持。乂迪⽣科技與英國文化協會今（17）日舉辦簽約記者會，宣布將全球85個國家均承認的Aptis普思英語測驗引入台灣，其中值得關注的是「Aptis for Teachers普思教師版」也是目前唯一針對教師英語能力進行認證的評量系統，針對全英語教學師資進行評量與培育課程。

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乂迪⽣科技與英國文化協會今日宣佈，偕同⼤學及英語教育機構合作成⽴「英語素養教育策略聯盟」，整合國際英語教育、雙語教學師資培訓認證、多元化英語學習教材、Aptis普思國際英檢考試及學習履歷認證數位化等內容，將Aptis普思英語測驗帶入課程設計，增強學生英文溝通能力，將台灣英語力接軌國際的橋樑。

「Aptis普思國際英語檢定」在國外行之有年，目前通行全球超過85個國家，皆採納為評量標準，檢定強調生活應用的評測面向，與108課綱的精神同樣著重素養的檢核，而不只是關注考試取分而無法口語溝通的啞巴英文。





教育部於109年學生英語能力調查計畫中，採用的即是普思國際英語檢定，藉由調查國三與高三學生之英語聽、說、讀、寫能力的現況及相關影響因素，作為擬定未來雙語教育政策的實證基礎。





另外業者也說明，目前外語師資缺乏，培訓師資成了當務之急，Aptis for Teachers普思教師版也是目前唯一針對教師英語能力進行認證的評量系統，為執行教育部全英語師資培育課程，銘傳大學將採用Aptis for Teachers進行雙語師資培訓計畫。



▲乂迪⽣科技與英國文化協會今（17）日舉辦簽約記者會。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.17）

Aptis普思有4種考試種類，且適⽤於各種場合以及不同程度的應試者，分別為Aptis General 通用版，適合一般大眾、Aptis for Teens 兒青版，適合13至17歲學生、Aptis Advanced 進階版適合英語程度為中高級以上者CEFR*B1-C2、Aptis for Teachers 教師版則專為教育領域量身打造，檢測內容包含聽、說、讀、寫。





學校也可把Aptis普思檢定融入為學生英語培訓及學習計劃中；無論學校是採面對面授課、線上學習或混合模式培訓，也可使用Aptis普思進行前測及後測評核，了解學生「培訓前」和「培訓後」英語能力的進展，確實提升學生英語學習和教學成效。





普思國際英語檢定由國際測評專家，根據測評領域的最新研究理論設計而成，並且得到廣泛的研究和技術分析，具公信力，另外在台灣Aptis普思英語檢定成績，將透過資策會輔導以區塊鏈技術，將學習履歷認證數位化，以確保證明無法被造假，認證更嚴謹。





乂迪生科技表示，疫情下遠距教學爆紅，品牌更貼近現代人需求，由於未來教育趨勢與英國文化協會推廣英語教育理念不謀而合，因此於今年取得總代理。常春藤英語集團創辦人賴世雄也表示將會為Aptis普思編訂英語檢定教材，也將為出版及相關產業鏈帶來更多新商機。