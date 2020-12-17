芭蕾舞團確診案 兩廳院17人居家辦公、其餘採AB班制因應
芭蕾舞團確診案 兩廳院17人居家辦公、其餘採AB班制因應
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-17 15:53:27｜update2020-12-17 16:08:41
由於莫斯科古典芭蕾舞團持續發現確診個案，指揮中心今（17）日宣布全團隔離，所有演出被迫取消，兩廳院表示，在上午接獲文化部通知與中央流行疫情指揮中心公布後，兩廳院目前已全面配合疫調提供各項資訊，相關場域將進行全面消毒，不過舞團與相關人員未行經區域，包含音樂廳與戲劇院公共區域將照常演出與開放。
兩廳院說明，為求審慎，除了國家戲劇院演出的莫斯科古典芭蕾舞團確認取消外，今日起至20日實驗劇場C MUSICAL獨角音樂劇《焢肉遇見你》演出將取消，因舞團與相關人員未進入音樂廳與戲劇院公共區域，音樂廳演出與戲劇院公共區域將照常演出與開放。兩廳院表示，在莫斯科古典芭蕾舞團演出進場工作前，兩廳院首先已確認團隊工作人員皆有檢驗陰性證明，且於舞台工作與通道、走廊走動時，皆落實各項防疫措施如戴口罩、量體溫等，針對出入動線、活動區域進行處理，並執行環境清消相關措施。
其次兩廳院於15日得知消息後，立即將劇院與後台區持續採全外氣運轉模式操作，進風口並設有紫外線消毒器，已於昨日開始要求與舞團直接接觸值班技術與間接接觸相關人員居家辦公，場館相關人員共計17名。
兩廳院配合防疫疫調及文化部規定，進行場館全面消毒外，內部辦公與技術人員即日啟動AB班居家工作。另外，兩廳院計畫，將於往後有境外移入演出者於兩廳院演出時，兩廳院將規劃更安全的場館動線與防疫準備，以致進場工作與演出。目前所知，國家兩廳院4個表演場地至明年農曆年前尚有14檔22場有境外移入演出者的演出。演出取消的票務方面，由聯合數位文創主辦的莫斯科古典芭蕾舞團節目，目前確定票券將全額退費且不收手續費，可逕洽主辦單位聯合數位文創與UDN售票網，而由C MUSICAL製作主辦的《焢肉遇見你》節目，也將全額退費且不收手續費，退換票相關疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心。