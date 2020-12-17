快訊／央行利率連3凍　上修今年經濟成長率至2.58%

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快訊／央行利率連3凍　上修今年經濟成長率至2.58%

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-17 16:50:44｜update2020-12-17 16:58:24

▲中央銀行召開今（2019）年第一季理監事會議。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行12月17日召開今（2020）年最後一季理監事會議，維持政策利率不變。（圖／資料照，記者顏真真攝）
中央銀行今（17）日召開今（2020）年最後一季理監事會議，並宣布維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%，符合市場預期，也連續3季利率不變。
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此外，央行也上修今年經濟成長率，由第3季預估的1.6%，調高至2.58%，明年經濟成長率亦由3.28%上調至3.68%。
央行表示，在綜合國內外經濟金融情勢，考量主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模紓困及振興方案，全球景氣和緩復甦，且仍具不確定風險，預期明年國內經濟續溫和成長；當前物價回升，明年通膨展望溫和，因此央行理事會認為維持政策利率不變，賡續寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

此外，由於電子零組件及資通訊產品需求暢旺，加以近月機械、塑化等傳產貨品出口回穩，帶動整體出口明顯成長；惟各國邊境管制持續，外人來台劇減，服務輸出成長受限。內需方面，勞動市場情勢改善，失業率下降，零售業及餐飲業營業額持續成長；半導體廠商持續進行資本支出，台商落實回台投資。央行預測今年第4季經濟溫和成長，全年經濟成長率上修為2.58%。

展望明年，央行指出主要經濟體景氣回溫，加以新興應用科技擴展及遠距商機延續，台灣出口成長可望續升。隨國內經濟復甦，且基期較低，民間消費將溫和成長；民間投資亦續穩健增加。央行預測明年經濟成長率升為3.68%，內需則為經濟成長主要動能。
央行也強調將密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向及振興經濟方案存續情況、全球金融脆弱性變化、美中關係演變，以及地緣政治風險等對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成本行法定職責。
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