快訊／央行利率連3凍　上修今年經濟成長率至2.58%

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央行表示，在綜合國內外經濟金融情勢，考量主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模紓困及振興方案，全球景氣和緩復甦，且仍具不確定風險，預期明年國內經濟續溫和成長；當前物價回升，明年通膨展望溫和，因此央行理事會認為維持政策利率不變，賡續寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。
此外，由於電子零組件及資通訊產品需求暢旺，加以近月機械、塑化等傳產貨品出口回穩，帶動整體出口明顯成長；惟各國邊境管制持續，外人來台劇減，服務輸出成長受限。內需方面，勞動市場情勢改善，失業率下降，零售業及餐飲業營業額持續成長；半導體廠商持續進行資本支出，台商落實回台投資。央行預測今年第4季經濟溫和成長，全年經濟成長率上修為2.58%。
展望明年，央行指出主要經濟體景氣回溫，加以新興應用科技擴展及遠距商機延續，台灣出口成長可望續升。隨國內經濟復甦，且基期較低，民間消費將溫和成長；民間投資亦續穩健增加。央行預測明年經濟成長率升為3.68%，內需則為經濟成長主要動能。
央行也強調將密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向及振興經濟方案存續情況、全球金融脆弱性變化、美中關係演變，以及地緣政治風險等對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成本行法定職責。