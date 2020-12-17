豪擲逾3千萬 486團購送國人到高雄觀光
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-17 16:40:00
日前郭建盟議員質詢時提出夜間市長的概念，並點名團購企業家 「486先生」陳延昶為合適人選，高雄市長陳其邁也贊成，獲知消息的486 先生表示願以實際行動支持高雄觀光，預計包下3千間高雄漢來大飯店客房做消費者活動，送國人至高雄旅遊、刺激當地經濟，期盼在高雄當地締造近億元經濟規模。
被點名可以擔任夜間市長的486先生笑稱自己都很早睡，可能8、9就睡了，凌晨4、5點左右就起床，所以不能當夜間市長啦，不過這個概念促使他思考如何能盡一己之力支持高雄當地經濟，因此預計購入3千張高雄漢來大飯點住宿券，並規劃消費者活動，總價值超過3千萬。486先生進一步指出，12月18日起凡購買486團購站上LG指定商品即可獲贈高雄漢來大飯店住宿券壹張（含兩客早餐），期透過產業和政府產官合作，共創高雄市政府、市民、消費者、漢來大飯店、在地商家、LG和486團購7贏的局面，3000個房間就可以帶來6000個人，高雄的朋友們賺到錢又會再去消費，這是一個蝴蝶效應，盼在高雄締造近億元經濟規模。陳其邁表示，市長選舉期間486先生說過，若是當選他會再來高雄，原本以為只是說說，沒想到現在除了他本人來，還帶了6000個好朋友一起來，實在是非常感動，高雄準備好迎接旅客，絕對不會讓大家失望，除了這些好康外，高雄現正舉辦「高雄一百週年慶｜PHONE狂GO物時時抽」活動，時時抽、時時中，抽到大家精神衰弱，笑說假如486先生不嫌棄，「夜間市長」給他當，自己負責衝經濟，歡迎大家一起來高雄旅遊。