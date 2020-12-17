P聯盟／來跟我風！攻城獅兩NBA級洋將首度亮相
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-17 16:31:47｜update2020-12-17 17:20:34
新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，首季打出「來跟我風」宣傳口號，並公布由潮流品牌設計的三款新戰袍，兩位NBA等級的洋將狠投、雷特也結束隔離首度亮相。
「來跟我風」由三大理念發想，球隊總經理高景炎表示，「新竹的強風就像徵球隊的力量無窮，拚戰精神已經在新竹掀起旋風，接下來歡迎球迷到體育場一起瘋。」在記者會上也曝光年度形象預告片段，展現美式、自由奔放風格，之後將在12月26日主場周播出完整版。攻城獅也和國內潮流品牌PHANTACi跨界聯名，三款球衣曙光白、夜幕只、風暴款，最後一款為隊史首戰出賽球衣，其他限定聯名周邊將於19日中午起售。場下焦點Muse Girls慕獅女孩也於今日記者會上演成軍後首秀，
攻城獅兩位洋將東特．狠投（LaDontae Henton）、朱利安．雷特（Julian Wright）今天首度亮相，前NBA榜眼塔比特（Hasheem Thabeet）則在隔離中，透過影片問候大家。