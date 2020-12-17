遭挺韓YouTuber提告！四叉貓再揭「抖內金額」：將近百萬

知名網紅「四叉貓」劉宇因為曾在去年分析「挺韓素人直播主」的收入來源，沒想到卻忽然被「桃園孫先生」這名直播主提告。這篇2019年12月的文章如今卻被拿出來當作提告對象，收到傳票的劉宇就在個人臉書無奈反問「公開資料擺在那邊是要提啥證據？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

劉宇今（17）日下午透露，自己稍早意外收到法院傳票「傳票寫著要我提出桃園孫先生被抖內（donate）的證據」，只見他Po出的傳票上寫著，要求他到庭說明「臉書評論挺韓U2（YouTuber）桃園孫先生直播街頭民調接受民眾donate」的文章依據和推斷資料。

對此，劉宇也感到莫名其妙，更揭露自己使用統計程式計算後，發現「桃園孫先生」總計「大約被抖了99萬元台幣」，更無奈表示「公開資料擺在那邊是要提啥證據？」。消息曝光後，不少網友也紛紛力挺劉宇，直言「應該是想要用提告打知名度吧」、「這年頭發現別人賺很多錢也可以被告」、「這種一翻兩瞪眼那麼明顯的能不能告誣告呀」。

▲網紅「四叉貓」劉宇遭挺韓直播主反告，劉宇今日則貼出相關證據。（圖／翻攝自劉宇臉書）

事實上，劉宇去年12月27日曾在臉書以「挺韓素人U2直播主」為題撰文，分析「挺韓直播主」的收入來源，他提到這些直播主的收入大約有三種，包含「YouTube本身給的廣告分潤」、「直播時聊天室使用者給予的抖內」、「影片下方的匯款帳戶」，同時也提到直播主經常呼籲粉絲直接使用第三種「匯款」方式，才不會被YouTube平台方抽手續費。

另外該篇文章內也提到，還有一種挺韓直播主不需要天天去追著韓國瑜跑，「例如某孫先生，只要挑選適合（偏頗）的抽樣母體，站在路邊開直播，再使用一些技巧來汙染樣本，例如：1.使用話術誘導路人幫忙投票，甚至對方選擇後不讓對方投、2.把計票版上的磁鐵收到背板後，雖然結尾會統計，但帳面上的磁鐵數量是隨他控制來影響投票者、3.影片告知抽樣地點，誘導挺韓者去現場投票，這樣當然能投出韓導大贏的結果，但韓粉們才不關心這種抽樣瑕疵，只要看到結果很爽，馬上各種抖內捐款洗頻」。或許就是這篇文章內容導致自己收到法院傳票，不過四叉貓挨告消息曝光後，也掀起許多網友討論。（編輯：楊智傑）