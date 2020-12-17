瑞幸咖啡財務造假與美SEC和解 同意支付50億罰金
瑞幸咖啡財務造假與美SEC和解 同意支付50億罰金
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-17 16:43:35
曾經被譽為「中國星巴克（Starbucks）」的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）早前被美國證券交易委員會（SEC）指控財報不實，股價一度暴跌9成，並在6月26日宣布正式從美國納斯達克退市。今（17）日瑞幸咖啡同意達成和解協議，就「故意與實質性詐欺」的指控，賠償1.8億美元（約50億新台幣）。
據《CNBC》報導，美國證券交易委員會表示，瑞幸咖啡並未承認有關作假帳的指控，但在當地時間週三（16）同意支付1.8億美元的罰款，根據開曼群島的清算程序，證券持有人可能部分會以其他方式抵銷。瑞幸咖啡CEO郭謹一（Jinyi Guo）在聲明中表示，瑞幸與美國證券交易委員會之間的協議，反映雙方的合作與對整治上的努力，讓公司能夠繼續執行商業上的策略，並補充道公司董事及營運同意建立嚴格的內部財務管理。執法部門主管阿瓦基安（Stephanie Avakian）表示，雖然面臨艱鉅的挑戰，但當外國投資者觸犯美國聯邦法律的情況下，公司仍會運用可用的資源保護投資者。