蘇偉碩嗆「預防是公衛的硬道理」 陳其邁：這是科學問題
蘇偉碩嗆「預防是公衛的硬道理」 陳其邁：這是科學問題
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-17 17:02:38
反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發，被警方要求到案說明，今（17）日蘇偉碩說自己也是受過科學訓練的醫師，並點名高雄市長陳其邁是公衛專家，深知「預防是公衛的硬道理」，陳其邁則說，在CODEX已經有非常明確的國際標準，民眾有不同的意見，答案當然就是用科學的證據來檢視。
藍營痛批蘇偉碩醫師被查水表，甚至警方還通知在行憲紀念日當天晚上10點鐘到案說明，陳其邁今（17）日參加486先生辦的高雄必點記者會時，有媒體問到，同樣都是醫師會不會挺蘇偉碩？陳其邁認為，在食安是硬功夫，就是必須根據科學的證據，美國牛肉已經從2012年進口到現在，不管是醫學的報告、臨床的研究、風險的評估，都有足夠的資料能夠來做檢視，在CODEX也已經有非常明確的國際標準，所以當然有「民眾」或有不同的意見，有問題、有意見當然就是要有答案，答案是什麼？當然就是用科學的證據來檢視。媒體再問，兩人都是醫師，會覺得蘇偉碩站出來很有勇氣嗎？會不會有同理心？陳其邁表示，這個不是勇氣不勇氣的問題，有沒有、比例多少、風險有多少，這是科學的問題，「跟勇氣沒有關係」，蘇偉碩是醫師沒有錯，但自己也是醫師，還有很多的科學家、專家，科學在推論因果關係，最重要的還要有專家一致性，所以為什麼要做文獻回顧，做很多的科學性的一個評估，道理是這樣。針對蘇偉碩到案說明的時間定在晚上，陳其邁則認為，高雄市警察局在執行的過程，也許是好意考慮到他下班，但是假如說能夠更體貼，能夠先詢問對方時間，這會是比較周全的一種做法。