盧秀燕槓上AIT 林俊憲嗆：博個人聲量、傷台灣形象
盧秀燕槓上AIT 林俊憲嗆：博個人聲量、傷台灣形象
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-17 16:55:13
昨（17）天台中市長盧秀燕與AIT（美國在台協會）處長酈英傑（Brent Christensen）會面。但台中市政府卻將原本說好的閉門會議，以突襲方式開放媒體採訪，並在表明個人反美豬立場後又將媒體請出會場，讓AIT相當錯愕，雙方鬧得不歡而散，甚至取消接下來的午宴。民進黨立委林俊憲痛批，盧秀燕將個人政治利益放在國家利益之前，為博取個人聲量，傷害台灣形象。
昨日AIT與盧秀燕不歡而散，AIT也在會後首次針對反美豬聲浪發表嚴詞聲明，聲明中表示「所有美國出口產品遵循最高且符合證據的標準，政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益。」林俊憲說，盧秀燕這麼做的目的很簡單，就是希望「設計」出一個當面向美國人反應美豬問題的畫面，營造「美國人乖乖聽我訓話」的氛圍，目的當然是為了搏取自己的政治聲量，「否則怎會在說完這句話後又馬上驅趕媒體？」設計這場「鴻門宴」，讓美方代表步入陷阱。
林俊憲指出，關於美豬問題，AIT其實都有找朝野政黨討論過，也讓大家有充分反應民眾聲音的管道。但幾個月前，國民黨黨主席江啟臣才拒絕美方的邀約。放棄可以深度交流的會談不參加，現在卻設計這場呼口號的大戲，「國民黨說自己真的在乎美豬議題是想騙誰？」林俊憲痛批，外交是國與國之間的交往，盧秀燕這種行為傷害的是整個台灣的外交誠信。把個人政治利益放在國家利益之前，又是一次典型的國民黨式操作。博取個人聲量設計「鴻門宴」，傷害的卻是全台灣的形象。