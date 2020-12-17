P聯盟／攻城獅洋將雷特超強？林冠綸：生涯看過最好的

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P聯盟／攻城獅洋將雷特超強？林冠綸：生涯看過最好的

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-12-17 17:06:49

▲新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，兩位NBA等級的洋將狠投(右)、雷特也結束隔離首度亮相。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.17）
▲新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，兩位NBA等級的洋將狠投(右)、雷特也結束隔離首度亮相。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.17）
新竹攻城獅今(17)日首度亮相2位NBA資歷洋將，攻城獅總教練林冠綸大讚朱利安．雷特（Julian Wright），「生涯看過最好的，非常全面。」高國豪則表示，「NBA來的有一定水準，傳球視野很棒」。
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現年33歲的雷特身高203公分，曾在2007年NBA選秀以第一輪第13順位被紐奧良黃蜂(現為鵜鶘)選中，曾效力黃蜂和多倫多暴龍。結束NBA4年生涯後，征戰過多個歐洲聯賽，超過10年海外經驗。
林冠綸一開始還不願透露雷特身手，不斷稱讚，「非常全面，大家要小心他。他打過各國聯賽、NBA經驗多，生涯到現在看過最好的。」雖然看起來比影片中胖，但實際身體況狀好也跑得起來，只擔心隔離完體能問題。

雷特本來預定10月來台，但因簽證問題延後，上周隔離結束，與球隊合體練球僅4天，雷特表示，「當球員已經14年了，沒問題，相信很快就能適應。」還跟林冠綸掛保證，「給他兩周時間恢復」。

個性活潑也待過國外的高國豪則主動和兩位洋將交流，他觀察，「NBA來的有一定水準，而且又高順位，傳球視野很棒，有問題也會請教他們。」期待之後會有好的化學效應產生。
▲新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，兩位NBA等級的洋將狠投(右)、雷特也結束隔離首度亮相。（圖／鍾東穎攝
▲新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，兩位NBA等級的洋將狠投(右)、雷特也結束隔離首度亮相。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.17）
 
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