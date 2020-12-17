蘇偉碩挨告 朱學恆諷：民進黨真會開發新忍術
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-17 17:17:31
含萊多巴胺美豬將於明年1月1日正式進口，民間反瘦肉精美豬聯盟成員、高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩日前提出萊劑毒性為搖頭丸的250倍、吃萊豬會造成精神疾病等言論，遭食藥署告發為不實謠言，須接受警方約談。對此，名嘴朱學恒今日諷刺民進黨政府，時空背景不同之術也有攻擊型，真是會開發新忍術的黨！
蘇偉碩長期關注社會正義相關議題，近十年來為反對萊牛萊豬進口，發揮所學研究大量學術資料，不遺餘力。他表示，2012年民進黨反萊牛時，不但直指萊牛就是毒牛，他還曾受邀到民進黨團說明萊劑對人體的危害，但當時並未遭到警方約談。蘇偉碩也質疑，為什麼當年可以講，反而現在有更多證據證明萊劑有毒時，卻不能說萊豬就是毒豬？聽聞蘇偉碩遭提告的消息，朱學恆在臉書批評，民進黨在野時找蘇偉碩講同樣的話反美牛，執政時同一個人講相同的話反美豬就要到案說明，而且再講再告。他不禁諷刺，時空背景不同民進黨的招式也不一樣，昨是今非，開發的新忍術比木葉忍者村還要厲害呢。
許多網友紛紛在貼文下留言「厲害了我的黨」、「民進黨解決不了問題，就解決提出問題的人」等，表示政府不應禁止人民發表立場不同的意見，更有人說，台灣民主沒有更進步，反而先把言論自由沒收了。
面對政府提告，蘇偉碩仍堅定他的立場不會退縮，他是守護病人的醫師，為了國民健康，必須本於良知說出真話，同時強調，若民意無法改變萊豬進口的決議，他們25日將會重回街頭抗爭。新聞來源為Newtalk 新頭殼