台企爆出設有中共黨支部 陸委會：經了解後無立即危害
台企爆出設有中共黨支部 陸委會：經了解後無立即危害
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-17 17:20:59｜update2020-12-17 17:31:10
英國、澳洲媒體日前報導一份外流的195萬名中國共產黨名單，顯示共產黨在許多跨國企業、銀行都設有黨支部，同時多國駐上海的外交機構也雇用了擁有共產黨員身份的職員。《自由亞洲電台》報導，在台灣企業方面，石化龍頭台塑、台達電等公司內部也有黨支部。今（17）日陸委會回應，大陸方的《公司法》有規定企業需要設置黨組織，有關組織未來是否會影響自由經濟運作將會持續密切關注。
《自由亞洲電台》報導指，台達電設有「台達電子有限公司黨支部」，名單列有255人，僅3位學歷為高中，其他皆為大學或碩博士以上學歷；台塑公司也設有「越南台塑項目黨支部」，名單列有25人；另有106人被標記為「台灣」背景。報導同樣引述專家見解，認為需要考慮在美中關係、兩岸關係緊張的情況下，黨支部轉為統戰或政治工具的可能。陸委會副主委李麗珍回應，因為中國大陸的《上市公司治理準則》規定，不論是台商還是外國企業，在中國的上市公司需要在企業內設置共產黨的組織，並為黨提供活動條件，相關規範確實可能涉及干預企業的自主權。
副主委李麗珍表示，中國大陸方面的相關規定有所不妥，但經過瞭解後判斷企業內的中共黨支部目前沒有立即的危害，但至於後續是否有其他問題衍生，陸委會方面將會繼續密切關注。同時，李麗珍也再次強調，根據《兩岸條例》33條的規定，我國國人不能擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構） 、團體之職務或為其成員。
陸委會指出，若國人擔任相關職務或成為中共黨員被查到相關事證，將會依法處理，同時呼籲國人需要注意《兩岸條例》的規範，避免觸法。境外勢力的介入近期成為各國以及台灣國安議題上的焦點，民進黨立委王定宇日前提出「境外敵對勢力影響透明法草案」以補足《反滲透法》。對此，副主委李麗珍表示尊重立法院的提案，未來該法案將涉及多單位的權責，屆時陸委會將會配合立法院與相關單位一同研議並說明。