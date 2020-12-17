高雄跨百光年　胡瓜、浩角翔起7小時不斷電演出

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高雄2021跨百光年，活動內容一公布立刻席捲全台，光是「同場跨年2+1舞台」呈現流行、創作、表演藝術等3種風格相互尬場的「蓬萊舞台」、「高流舞台」和「海上舞台」，胡瓜、浩角翔起也特別提前2週到高雄場勘。
其中，蓬萊舞台的黃金主持陣容，綜藝大哥大胡瓜與天團浩角翔起，特別南下場勘高雄跨百光年活動場域，主辦單位由高雄市政府副秘書長張家興代表陳其邁市長出席，在同樣跨越百年歷史的哈瑪星貿易商大樓4樓「春田氷亭」歡迎主持群，並致贈「高雄一百」紀念商品，主持人胡瓜、浩角翔起也在高雄一百紀念T恤上簽名回贈，一同見證高雄百年歷史與風華。
胡瓜、浩角翔起與高雄市政府張家興副秘書長，最後共同手持跨百光年的看板和1000公斤的啞鈴為跨百光年跨年晚會加持，為了將今年三大舞台、八大場景的豐富內容，呈現給觀眾跨越一世紀的「跨百、跨海、跨界」跨水準演出，考驗主持人和藝人演出的體力。
主辦單位也準備「高雄雙層巴士」，帶著大家一起觀賞跨百光年2+1舞台，從哈瑪星貿易商大樓出發，沿路行經位於高雄港9號碼頭的蓬萊舞台，以及高雄流行音樂中心的高流舞台，最後在鯨魚堤岸上欣賞媲美五個籃球場大的海上舞台，高雄愛河灣的明媚風光與三大舞台盡收眼底。