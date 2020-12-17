高雄跨百光年　胡瓜、浩角翔起7小時不斷電演出

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高雄跨百光年　胡瓜、浩角翔起7小時不斷電演出

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-17 18:32:44

▲高雄市政府副秘書長張家興代表市長陳其邁出席歡迎主持群。（圖／記者郭俊暉攝，2020.12.17）
▲高雄市政府副秘書長張家興代表市長陳其邁出席歡迎主持群。（圖／記者郭俊暉攝，2020.12.17）
標榜「跨百」、「跨海」、「跨界」的高雄2021跨百光年，特別找來綜藝大哥大胡瓜和天團浩角翔起擔崗主持大任，主持人胡瓜和浩角翔起今(17)日特別提前2週南下高雄場勘，2021跨百光年除了超炫的海陸空三個舞台，和黃金主持群外，還有23組藝人演出，長達七個小時的馬拉松不斷電，展現前所未見的跨年晚會。
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▲▲胡瓜、浩角翔起與高雄市政府副秘書長張家興共同手持跨百光年的看板為跨百光年跨年晚會加持。（圖／記者郭俊暉攝，2020.12.17）
▲▲胡瓜、浩角翔起與高雄市政府副秘書長張家興共同手持跨百光年的看板為跨百光年跨年晚會加持。（圖／記者郭俊暉攝，2020.12.17）
高雄2021跨百光年，活動內容一公布立刻席捲全台，光是「同場跨年2+1舞台」呈現流行、創作、表演藝術等3種風格相互尬場的「蓬萊舞台」、「高流舞台」和「海上舞台」，胡瓜、浩角翔起也特別提前2週到高雄場勘。
其中，蓬萊舞台的黃金主持陣容，綜藝大哥大胡瓜與天團浩角翔起，特別南下場勘高雄跨百光年活動場域，主辦單位由高雄市政府副秘書長張家興代表陳其邁市長出席，在同樣跨越百年歷史的哈瑪星貿易商大樓4樓「春田氷亭」歡迎主持群，並致贈「高雄一百」紀念商品，主持人胡瓜、浩角翔起也在高雄一百紀念T恤上簽名回贈，一同見證高雄百年歷史與風華。

▲副秘書長張家興代表陳其邁致贈「高雄一百」紀念商品給主持人胡瓜、浩角翔一同見證高雄百年歷史與風華。（圖／記者郭俊暉攝，2020.12.17）
▲副秘書長張家興代表陳其邁致贈「高雄一百」紀念商品給主持人胡瓜、浩角翔一同見證高雄百年歷史與風華。（圖／記者郭俊暉攝，2020.12.17）
胡瓜、浩角翔起與高雄市政府張家興副秘書長，最後共同手持跨百光年的看板和1000公斤的啞鈴為跨百光年跨年晚會加持，為了將今年三大舞台、八大場景的豐富內容，呈現給觀眾跨越一世紀的「跨百、跨海、跨界」跨水準演出，考驗主持人和藝人演出的體力。
主辦單位也準備「高雄雙層巴士」，帶著大家一起觀賞跨百光年2+1舞台，從哈瑪星貿易商大樓出發，沿路行經位於高雄港9號碼頭的蓬萊舞台，以及高雄流行音樂中心的高流舞台，最後在鯨魚堤岸上欣賞媲美五個籃球場大的海上舞台，高雄愛河灣的明媚風光與三大舞台盡收眼底。
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