P聯盟／高國豪瘋狂個性　洋將狠投才來6天就印象深刻

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P聯盟／高國豪瘋狂個性　洋將狠投才來6天就印象深刻

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-12-17 17:51:41

▲新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，兩位NBA等級的洋將狠投(右)、雷特也結束隔離首度亮相。（圖／官方提供）
▲新竹街口攻城獅今(17)日舉辦開季誓師大會記者會，兩位NBA等級的洋將狠投(右)、雷特也結束隔離首度亮相。（圖／官方提供）
新竹攻城獅今(17)日首度亮相2位NBA資歷洋將，其中東特．狠投（LaDontae Henton）是隨球隊合練最久的，他表示隊友裡對高國豪、李家瑞最印象深刻，笑稱前者相當有趣、瘋狂。
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攻城獅兩位洋將狠投、朱利安．雷特（Julian Wright）今天在開季記者會中首度亮相，前NBA榜眼塔比特（Hasheem Thabeet）則在隔離中，透過影片問候大家。
狠投是11月26日下午抵台，隔離結束後，至今已和球隊合練6天，是3個洋將中最久的，今天受訪被問到對哪個隊友最印象深刻，狠頭直覺回答「Oscar」(高國豪的英文名)，「他很瘋狂、個性外放很有趣。」還有李家瑞，稱讚兩人運動能力強也好相處，所以特別有印象。

「想幫他們趕快融入球隊。」高國豪今年因疫情暫時結束旅美求學，語言優勢加上天生個性活潑，雖然年紀差6歲但仍打成一片，「他們都自己人，有問題也會互相提問。」
28歲的狠投來自美國，過去曾在2015年為金州勇士效力NBA夏季聯賽，征戰過以色列、菲律賓職籃等聯賽，他表示，「上次在亞洲打球經驗好，所以想再來。」抵台不到一個月時間就已經感受到台灣人情味和美食都很喜歡。
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