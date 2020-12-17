2021台灣燈會在竹市　市民生活指引出爐

2021台灣燈將在新竹市登場，從明（110）年2月26日到3月7日共10天，有兩大主燈、並分成六大燈區，以「未來風」為主題，新竹市政府各局處今(17)日召開「2021台灣燈會居民生活指引」記者會，市府表示、將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」等便民原則。

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交通處表示，市區將劃分「汽車管制區」汽車應憑證進入、「機車管制區」汽車不得進入機車需憑證、「行人徒步區」等三區，管制時間平日十六時到凌晨零時，假日十四時到凌晨零時，將發放通行證給在地居民，讓居民日常通勤、通學、就醫等，都可以順利進出。

教育處指出，家長最關心的管制期間上下課情形，燈會期間受影響的上課天數共5日，2月26日、3月2日到5日，以「不會停課」、「不調整學年行事曆」、「不影響寒假假期」為原則，保障學生學習權益。





教育處說，管制區域的10所市立學校共，將提早至下午3時放學，包含新竹市幼、東門國小、三民國小、北門國小、民富國小、東園國小、新竹國小、西門國小、龍山國小、三民國中等十校。





衛生局表示，燈會交通管制區內有國泰、南門、上水透析、安慎、安和安新、新生、新中興等七家醫療院所，燈會期間的一般門診，除南門醫院外，各院所皆正常開放，五家醫療院所急診皆不受影響。針對長期洗腎病患，將發放特殊接駁證，讓病患與其家屬方便接送。





針對管制區內的公司行號，產業發展處將盤整名單後將廣發通行證給區域內的公司，讓員工都能出入上下班。

環保局表示，燈會期間垃圾清運平日18時前收運時間正常，比照春節模式，每條路線清運次數不變，惟平日18時後的收運時間，移至至上午7時，另外，燈會期間，大型家具暫停收運。