盜錄害到台灣了！一動畫劇場版上映日遭延後 漫迷全氣瘋
盜錄害到台灣了！一動畫劇場版上映日遭延後 漫迷全氣瘋
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 18:09:33｜update2020-12-17 18:13:11
盜錄真的害到台灣了！日前《鬼滅之刃劇場版》連續發生遭盜錄並惡意散佈的事件，這些消息也讓版權方開始重新審視台灣上映的優待權，更讓明年即將上映的1部動畫劇場版宣布延後上映，更讓無數動漫迷氣瘋大罵盜錄者。
曼迪傳播今（17）日表示，原訂明年2月26日上映的電影《Fate/Grand Order-神聖圓桌領域卡美洛-Wandering; Agateram》，因應日方要求調整檔期，上映日將改為2021年3月5日，曼迪傳播也明確表示，調整原因確為受到近期盜錄事件影響！曼迪強調，「違法盜錄的行為對所有文化產業都是嚴重的打擊，台灣已在國際間產生了負面形象，若再繼續漠視智慧財產權，除了電影禁止同步上映，未來影劇新番同步、海外粉絲活動以及代理周邊商品一定會受到連帶影響，沒有任何人能置身事外！」
曼迪也沉痛呼籲，「戲院內從畫面放映起到播映結束走出影廳為止，嚴禁錄影、嚴禁錄音、嚴禁拍照，包含音效、配樂、預告、正片以及片尾工作人員表，違者一律法辦絕不寬貸。任何記錄與散佈違法侵權內容行為都構成犯罪，任何社群平台或論壇部落格的侵權行為都會留存電磁記錄，官方單位將嚴格進行搜查舉證，任何的偷拍盜錄的行為經查獲一律報警法辦，除了面臨罰金 還會判處有期徒刑 留下犯罪前科紀錄，切勿以身試法」。消息曝光後也掀起廣大漫迷的怒火，紛紛留言大罵盜錄者，「反正盜錄仔不會care啊！這些人多半只是跟風而已」、「期待你們會真的告那些偷拍仔啦」、「再不注重智慧財產權，以後大概不用想在台灣看某公司的作品了吧」、「沒水準的人實在太多了」。（編輯：潘毅）