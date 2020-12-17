大埤稻草牛寶26日登場　闖迷宮推草球親子同遊

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大埤鄉2020年的稻草節活動，是以打造「稻草王國」為目標，並以童玩、童趣的方式呈現，也特別規劃五大農村風土主題來帶動親子共融，在入口處設一個高達6米的意象創作「稻草牛寶」，提供給民眾觀賞、打卡展現在地的稻草文化；另應用每顆直徑1.2公尺共6百顆的稻草捲，打造一個佔地約六百多坪的稻草迷宮等嬉戲場域，還有多項如滾草球、套環稻草人等趣味稻草童玩遊戲體驗，同時安排精彩的節目表演和多項風味米食供民眾品嘗，其活動詳情請至大埤鄉公所網站或FB粉絲專頁查閱。
大埤鄉長林森寶指出，大埤鄉稻米種植面積約3千6百公頃，產量居全國鄉鎮市之冠，收割後的稻草已不能和早期以焚燒方式處理，但還是可以推肥、藝術創作等方式提升附加價值，創造新產業商機；
林森寶表示，三結社區為傳承農村文化，長期投入稻草編織工藝、藝術創作、稻草文化節等活動，本次結合社區，期望扭轉大眾對農村與稻草印象，喚回青年對傳統的認識，讓人們重新感受慢活農村。
文化觀光處陳璧君處長表示，大埤鄉公所今年以「社區產業活化」、「推動傳統民俗活動」及「稻草文化藝術季與農村體驗活動」為構想延續辦理稻草文化節之活動，透過農村工作者、各社區、學校團體與藝術家的結合，創作各類型稻草裝置藝術，並整合行銷大埤產業、美食體驗及藝文活動的辦理，呈現大埤獨特的地景藝術及認識大埤社區特色與價值，歡迎鄉親來大埤遊覽只有秋冬二期作收割後才有的稻草藝術景觀限定農村景象。