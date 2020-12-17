民調負評多於正評　蘇貞昌：行政院長是高耗損工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌說，前一陣子，有媒體跟Discovery要發表一年來台灣防疫成果的影片時，他特別向國人同胞報告總統的辛苦與不簡單，在2020這麼辛苦的一年要做出成績，要讓台灣在世界有一席之地是多麼不簡單。
蘇貞昌表示，他很謝謝總統給行政團隊的鼓勵，也很謝謝行政團隊大家一起這麼辛苦、努力，同時也謝謝全民這一年來給政府很多的支持。有些地方真的做得很辛苦、也做出成績，這是大家一起努力，但行政團隊也還有些並沒有做得很圓滿，還要檢討、繼續努力。
蘇貞昌指出，行政院長是一個高耗損的工作，沒有說做了都能人人滿意。「天公伯也難做」，如果下雨，要曬穀子的人不滿意，但要插秧的就很高興；如果出太陽，曬磚塊的很滿意、很高興，但要播種的就不高興，所以很難。
蘇貞昌表示但行政院長扛著這麼重的責任，做這麼艱苦的工作，他還是有覺悟。他很感謝整個團隊大家齊心合力，守住非洲豬瘟，防疫也做出全世界第一名，經濟也真的是非常亮麗；但有些地方，民眾還是有疑慮，行政團隊還要更努力，也謝謝各界給予指教，也謝謝支持。
蘇貞昌指出，前閣揆林全、賴清德，他們都很努力，一個階段、一個階段，一棒接一棒，總是希望在蔡總統領導下，台灣能夠越來越好，也希望這個越來越好，能帶給全民更好。現在就要過年，再10來天，就是新的一年，很希望這艱苦的2020趕快過去，很希望我們能夠為人民更好。哪怕是多一片口罩，每一片減少一塊錢，都是經過多少人的努力，才做得出來的；有些事情在一開始做的時候，也許有人不高興，比如當初政府管制口罩出口，就有人罵他狗官，但事後看看，是多麼辛苦，才能大家有口罩可以用。
蘇貞昌也說，像三倍券剛開始要發行的時候，也是有人一直主張說不能發三倍券，要發現金，可是對照日本每個人花10萬塊日幣，結果銀行存款增加，消費卻減少；反過來，台灣的三倍券，卻能夠讓整個國內的內需大大成長，同時也讓零售業、百貨業各方面成績、銷售額，不但大幅成長，而且比去年還沒有疫情的時候，都還要好。很多決策，政府真的是絞盡腦汁想要做好，剛開始的時候，不一定大家意見都一樣，可是事後結果證明，這樣堅持還是對的。政府不一定每一件都做得對，但是用心想要做好，這個心意請不要懷疑。
蘇貞也拜託大家給基層公務人員、給在做事的人一點肯定跟溫暖，這樣整個國家會更得到正向的力量。
蘇貞昌強調，他個人民調高低根本不算什麼，是給全體做事的公務人員、所有的人都給予正向的鼓勵，相信會對台灣更好。這個正向的力量凝結起來會更大，台灣不大，但台灣需要凝聚起大的力量，才能在世界上不只是對抗武漢肺炎疫情，也是在世界拚出一席之地，都很不簡單。
蘇貞昌說，有時候做事情很兩難，譬如說外交成績大大的成長，外銷美國的成績非常亮麗，可是現在美國把台灣列入觀察名單，因為順差太大了，所以有時候真的實在是，台灣不是自己存在的，台灣是在世界存在的，所以是多麼不簡單。
蘇貞昌也說，中國軍機一天到晚來擾亂我們的ADIZ（防空識別區），多少空軍健兒冒著困難緊急起飛，然後要守住防空識別區，守住領域，有時候還因為這樣還出了意外，那是多麼的不捨，然後我們因為這樣，要多少人維護飛機、修復飛機，然後這樣24小時不停地守護著國家、守護著家園，不然我們怎麼能有安全？這又要增加多少預算、多少錢？這些錢，財政部長、政府又要去絞盡腦汁去籌這些費用，看看這個國家是這樣撐起來的，拜託大家多一點正向力量，拜託大家多一點體諒，相信台灣會更正向、更好。
蘇貞昌呼籲，新年就要到了，在最困難的時候，我們撐住，在這個最黑暗的時刻，我們看到光明的未來，拜託大家在蔡總統領導下，我們一起加油，相信台灣會更好。